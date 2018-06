Di Maio | ' Non permetteremo delocalizzazioni'

Meloni : Salvini spieghi a Di Maio che cittadini non si ricattano : Roma, 9 giu. , askanews, 'Domani si vota in oltre 700 Comuni italiani. Il neo vicepremier Di Maio dice che ai cittadini conviene votare sindaci del M5S perché così avranno un governo amico. ScusaLuigi ...

Elezioni : Meloni a Di Maio - cittadini non si ricattano : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Domani si vota in oltre 700 Comuni italiani. Il neo vicepremier Di Maio dice che ai cittadini conviene votare sindaci del M5S perché così avranno un governo amico. Scusa Luigi Di Maio e invece i Comuni che dovessero scegliere un sindaco di un altro colore non potranno parlare con i ministri grillini?”. E’ quanto ha dichiarato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“I ...

Luigi Di Maio denunciato per diffamazione : alla Camera nuova richiesta di procedere. Ma la giunta che deve decidere non c’è : La Camera dei Deputati ha ricevuto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Luigi Di Maio il primo giugno, 24 ore prima che il vicepremier e ministro salutasse l’assenza di indagati nel suo governo, sostenendo che non accadeva dal 1994. Il procedimento è legato alla querela promossa un anno fa da alcuni giornalisti per le cosiddette “liste di proscrizione” del febbraio 2017, quando l’allora vicepresidente di ...

Su Ilva non decide Grillo. Di Maio : "Le sue sono opinioni personali" : Sull'Ilva "Grillo, e chiunque altro, esprimono delle opinioni personali". Luigi Di Maio, neo ministro dello Sviluppo economico, dà l'altolà a Beppe Grillo, che ieri aveva dettato la linea sul futuro dello stabilimento di Taranto. "Su tutti i dossier io non prenderò decisioni finché non ascolterò le parti. Ascolterò la proprietà, i sindacati, il sindaco di Taranto, bisogna cedere la condizione ...

Luigi Di Maio - il leader dei Cinquestelle come non lo avete mai visto - né sentito raccontare - ESCLUSIVO : Ha altri due figli, Rosalba e Giuseppe, anche loro sceglieranno la politica? 'I miei figli sono sostenitori del MoVimento ma non hanno nessun ruolo politico. Rosalba è un architetto, Giuseppe è ...

Di Maio : l’Iva non aumenterà. Sui conti diremo anche no alla Ue : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico interviene prendendo un impegno solenne dopo l’appello del presidente Carlo Sangalli e di molti settori produttivi. Con un ulteriore messaggio che va nella direzione di sedare certe preoccupazioni diffuse. «Chi sta raccontando l'idea che questo sia il governo del no alle infrastrutture sbaglia»...

Fisco - pensioni e cittadinanza : un conto da 25 miliardi Di Maio : l’Iva non aumenterà : Per il 2019, accanto ai 5 miliardi che servono per rendere più flessibile la legge Fornero sulle pensioni e ai 2 per rafforzare i centri per l’impiego funzionali al reddito di cittadinanza, ci sono anche 12,4 miliardi da trovare per impedire che l’Iva salga. Senza tener conto della flat tax che vale almeno una quarantina di miliardi

GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Oggi primo CdM - Berlusconi vs Salvini-Di Maio : "Non rappresenta gli italiani" : GOVERNO Conte, ULTIME NOTIZIE Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7: Oggi il primo Consiglio dei Ministri, Salvini litiga con Centrodestra(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Di Maio ai commercianti : “L’Iva non aumenterà - via spesometro e redditometro” : Ci ha messo pochi minuti, il vicepremier e ministro di Sviluppo e Lavoro Luigi Di Maio a sedurre la platea dei commercianti aderenti a Confcommercio. Interrotto quindici volte da applausi a scena aperta, il leader di M5S, intervenuto per circa venti minuti all’assemblea dopo il presidente Carlo Sangalli, ha conquistato il pubblico con l’annuncio ch...

Di Maio : "Non siamo il governo del no alle infrastrutture" : "Chi dice che questo sia il governo del no alle infrastrutture sbaglia". Lo chiarisce il ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio a Roma.

Iva - Di Maio assicura : «Non aumenterà» : Il vice premier all’assemblea di Confcommercio ha ribadito che metterà mano su molti strumenti adottati questi anni per contrastare l’evasione fiscale: «Invertiremo l’onere della prova: siete tutti onesti fino a prova contraria»