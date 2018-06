Di Maio | no delocalizzazioni Boccia | basta spot | momento di governare

Di Maio contro le delocalizzazioni : “Non le permetteremo per chi ha preso fondi statali” : Il neo ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro si scaglia di nuovo contro le aziende che spostano la produzione all'estero annullando posti di lavoro, soprattutto contro quelle che hanno ricevuto fondi statali, e promette di intervenire dopo aver raccolto numerose segnalazioni di vertenze in atto in tutta Italia.Continua a leggere

