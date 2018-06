Di Maio | Le aziende che delocalizzano vanno fermate

blogo

(Di sabato 9 giugno 2018) Il Vicepremier e Ministro del Lavoro, Luigi Di, in diretta su Facebook si è rivolto ai suoi sostenitori. Il leader dei 5 Stelle, di rientro dalla Puglia dove si è recato per la campagna elettorale per le amministrative, ha mostrato alla telecamera un faldone di vertenze che gli sono state consegnate dai cittadini che ha incontrato in questi giorni. Ha parlato inoltre del problema delle crisi aziendali, ribadendo un paio delle promesse fatte in campagna elettorale: "non è solo colpa delle. Certo, quelle che. Soprattutto se hai preso fondi dallo Stato. Questo non deve essere permesso, va fermato. Ma altresono in crisi e non ce la fanno perché magari hanno crediti con la pubblica amministrazione e lo Stato non li paga".Diha promesso di iniziare a lavorare per migliorare le condizioni di vita degli italiani: "Ci sono vertenze in tutta ...