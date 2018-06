Di Maio | I sindaci M5s avranno il governo dalla loro parte Poi si corregge

Di Maio : sostegno a nuovi sindaci M5s. Poi la retromarcia : Roma, 9 giu. , askanews, 'Avere sindaci del movimento nei comuni italiani significa che dalla loro parte c'è il governo nazionale'. In un ordinario videomessaggio alla vigilia della tornata ...

Di Maio : "Sono accusato di voler lasciare soli i sindaci" : "Sono accusato in queste ore di voler lasciare soli i Sindaci. Sappiano tutti i primi cittadini italiani che sarò dalla loro parte sempre, al di là del colore politico, soprattutto nella soluzione delle crisi aziendali che vertono sul proprio territorio. Qualcuno dirà che non dovrei neanche dirlo, ma che è un dovere farlo. Sono d'accordo, ma diciamo pure che negli ultimi anni questo dovere non è stato per nulla ...

Di Maio : sarò dalla parte tutti sindaci : 19.20 "Sono accusato in queste ore di voler lasciare soli i sindaci. Sappiano tutti i primi cittadini italiani che sarò dalla loro parte sempre, al di là del colore politico, soprattutto nella soluzioni delle crisi aziendali che vertono sul proprio territorio",ha scritto Di Maio su Fb,replicando alle polemiche per le sue parole ai sindaci di M5S. "Qualcuno dirà che non dovrei neanche dirlo,ma che è un dovere farlo",dice,ma "diciamo che negli ...

DI Maio - "DELOCALIZZAZIONE VA FERMATA"/ Video : "Governo sarà con i sindaci M5s". Insorgono opposizioni : Di MAIO, Video: "La delocalizzazione va fermata, chi ha preso soldi dallo stato non può permetterselo". Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico in un nuovo intervento(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:31:00 GMT)

Di Maio : Sindaci M5S? Governo con voi : 18.15 E' polemica per le parole di Di Maio che alla vigilia del voto dice ai Sindaci 5stelle "questa volta avranno dalla loro parte un Governo nazionale che li potrà aiutare a risolvere problemi complessi come le crisi aziendali". Martina (PD) gli ricorda:"Siete il Governo della Repubblica,non il Governo degli amici.Ha il dovere di servire tutti i Comuni".Meloni (FdI) domanda:i Comuni che dovessero scegliere Sindaci di un altro colore non ...

Di Maio assicura sostegno a nuovi Sindaci M5s - protesta opposizioni : Roma, 9 giu. , askanews, 'Avere Sindaci del movimento nei comuni italiani significa che dalla loro parte c'è il governo nazionale'. In un ordinario videomessaggio alla vigilia della tornata ...

Amministrative - Di Maio 'Governo sarà dalla parte dei sindaci M5S'. Martina 'Hai il dovere di servire tutti i Comuni' : Una frase pronunciata in un video su Facebook. Una dichiarazione che in pochi minuti suscita stupore e poi irritazione in tutta l'opposizione. 'I cittadini italiani decideranno se mandare al ...