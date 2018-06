Di Maio | “Fermiamo le delocalizzazioni” Ma Confindustria | basta titoli | ora passate ai

lastampa

: Di Maio: 'Fermiamo le delocalizzazioni'. Boccia, Confindustria: 'Finisca la campagna elettorale. Noi disponibili al… - NicolaMorra63 : Di Maio: 'Fermiamo le delocalizzazioni'. Boccia, Confindustria: 'Finisca la campagna elettorale. Noi disponibili al… - DettoGinoPanino : RT @NicolaMorra63: Di Maio: 'Fermiamo le delocalizzazioni'. Boccia, Confindustria: 'Finisca la campagna elettorale. Noi disponibili al conf… - Libellula51 : RT @NicolaMorra63: Di Maio: 'Fermiamo le delocalizzazioni'. Boccia, Confindustria: 'Finisca la campagna elettorale. Noi disponibili al conf… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Ci sono tante crisi aziendali nei territori dei comuni italiani», spiega il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, in un video in diretta su Facebook. Il leader pentastellato mostra un faldone di documenti: «sono tutte crisi aziendali che mi sono state» segnalate in questi giorni, «tra cui la vertenza Ipercoop, Mercatone Uno...