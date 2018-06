Detto Fatto | Bianca Guaccero al posto di Caterina Balivo

Detto Fatto – Chi è Bianca Guaccero? L’attrice di Bitonto pronta a prendere il posto di Caterina Balivo [GALLERY] : Bianca Guaccero prenderà il posto di Caterina Balivo nel programma pomeridiano ‘Detto Fatto’: ecco chi è l’attrice-presentatrice Bianca Guaccero sarà la presentatrice di “Detto Fatto” nella prossima edizione del programma pomeridiano di Rai Due. Dopo le indiscrezioni, che avrebbero voluto al posto di Caterina Balivo la giornalista sportiva Diletta Leotta, è arrivata l’ufficialità sul nome della sostituta della ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero prederà il posto di Caterina Balivo : Detto Fatto Rai: sarà Bianca Guaccero la nuova conduttrice del programma È ufficiale: Bianca Guaccero sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto. A riportare la notizia è stato Gabriele Parpiglia su Twitter, autore televisivo e giornalista. Da quando è stato annunciato l’addio di Caterina Balivo alla trasmissione, infatti, tanti sono stati quelli curiosi di sapere […] L'articolo Detto Fatto: Bianca Guaccero prederà il posto di Caterina ...

“La più corteggiata”. Detto Fatto - la Balivo se ne va e arriva “lei”. L’indiscrezione super : Il gossip circola da diversi giorni: pare che dalla prossima stagione Caterina Balivo lascerà la conduzione di Detto fatto. A sei anni dalla nascita del programma, la storica conduttrice e mamma di due bambini, sarebbe pronta a fare le valigie. Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che il direttore di Raiuno, Angelo Teodoli, stia facendo il possibile per riportare la Balivo di nuovo sulla rete ammiraglia con un nuovo programma che andrà in onda ...

Diletta Leotta : da Sky a nuova conduttrice di Detto Fatto? Il gossip : Caterina Balivo addio: la nuova conduttrice di Detto Fatto è Diletta Leotta? Continuano le indiscrezioni sulla nuova conduttrice di Detto Fatto. Secondo il settimanale Spy ci sono buone probabilità che l’erede di Caterina Balivo sia Diletta Leotta. Sì, proprio la giornalista di Sky Sport che nel 2017 è stata criticata dalla Balivo per l’abito sfoggiato […] L'articolo Diletta Leotta: da Sky a nuova conduttrice di Detto Fatto? Il ...

Detto Fatto – Settimana dal 4 al 8 giugno – Anticipazioni : Dopo la pausa dettata dalla 101° edizione del Giro d’Italia, è tornato “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, che rimarrà in onda fino al 15 giugno. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della Settimana Lunedì 4 giugno – Sarà eletto il vincitore del contest per aspiranti pasticceri: chi tra i contendenti […] L'articolo Detto Fatto – Settimana dal 4 al 8 giugno – ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dal 4 all'8 giugno - : L'esperto di autodifesa Maikol Fazio spiegherà come difendersi da un'aggressione in spiaggia, prendendo spunto da un caso di cronaca avvenuto a Savona. Inoltre Maikol farà una breve lezione di ...

Ciacci dice addio a Detto Fatto : «Ho altri programmi - sto valutando» : di Ida Di Grazia ' Non so se tornerò a Detto Fatto. Sicuramente sono molto legato al programma, ma mi hanno offerto altre cose, sto valutando. Il mio futuro è incerto '. A parlare è Giovanni Ciacci ...

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto? “Mi hanno offerto altre cose” : Giovanni Ciacci abbandona Detto Fatto? Le dichiarazioni del costumista a Vero Dopo Caterina Balivo, pure Giovanni Ciacci potrebbe lasciare Detto Fatto. A farlo sapere il diretto interessato che, però, al momento non ha ancora preso una decisione. Ma dovrà farlo a breve, visto che tra qualche settimana verranno annunciati i nuovi palinsesti Rai per l’autunno 2018-inverno […] L'articolo Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto? “Mi ...

Paola Di BeneDetto : "Il mio seno? Naturale. Ho rifatto solo il naso" : Dopo la fine della storia d'amore con Francesco Monte , Paola Di Benedetto è finita al centro del gossip. L'ex Madre Natura, ogni giorno, deve rispondere alle centinaia di domande e curiosità dei suoi ...

Torna “Detto Fatto”. La settimana dal 28 maggio al 1° giugno. : Dopo la pausa dettata dalla 101° edizione del Giro d’Italia, Torna “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, Tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 28 maggio – Elisa d’Ospina avrà una doppia missione: aiutare una giovane ragazza col […] L'articolo Torna “Detto ...

Detto Fatto - chi sarà la nuova conduttrice? Ecco le sei candidate : Chi sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto dopo Caterina Balivo? News e gossip Dal prossimo settembre Caterina Balivo non sarà più alla guida di Detto Fatto. La conduttrice è stata “promossa” su Rai Uno, dove tornerà per condurre un nuovo format ancora top secret. Chi prenderà il suo posto? All’inizio si è subito pensato a Serena Rossi, l’attrice […] L'articolo Detto Fatto, chi sarà la nuova conduttrice? Ecco le sei candidate proviene da ...

I Retroscena di Blogo : Anche Ilenia Lazzarin e Carolina Di Domenico in corsa per Detto fatto : Non solo Bianca Guaccero ed Elena Santarelli in corsa per la conduzione di Detto fatto, come TvBlog vi ha raccontato, ma ci sono ancora due donne, due belle e brave signore, pretendenti al trono di Caterina Balivo per la conduzione della prossima serie del programma di varietà che va in onda alle ore 14 su Rai2. Dunque, parlavamo di chi ha sostenuto dei provini per la difficile eredità di conduttrice di Detto fatto, dopo l'ottima ...

I Retroscena di Blogo : Anche Carolina Di Domenico e Ilenia Lazzarin in corsa per Detto fatto : Non solo Bianca Guaccero e Elena Santarelli in corsa per la conduzione di Detto fatto, come TvBlog vi ha raccontato, ma ci sono ancora due donne, due belle e brave signore, pretendenti al trono di Caterina Balivo per la conduzione della prossima serie del programma di varietà che va in onda alle ore 14 su Rai2 e che qualcuno -diciamo noi giustamente- vorrebbe il prossimo anno spostato più in avanti per ottimizzare l'offerta Rai del pomeriggio, ...

Anna Tatangelo arriva a Detto Fatto al posto di Caterina Balivo? : Caterina Balivo lascia Detto Fatto: arriva Anna Tatangelo? Dopo la notizia sull’addio di Caterina Balivo al suo programma Detto Fatto per sbarcare su Rai 1, molti sono stati i nomi che sono stati ipotizzati su una sua possibile erede, e oggi si sta parlando persino di Anna Tatangelo. Come rivelato infatti dal settimanale Vero. Secondo gli ultimi rumors infatti, girerebbe infatti “una bomba” in Rai e sarebbe appunto la ...