Delfinato | A Bilbao la sesta tappa

Giro del Delfinato 2018 : vittoria in solitaria di Pello Bilbao a La Rosière. Secondo posto per Geraint Thomas - che ipoteca il successo finale : Grande spettacolo nella sesta tappa del Giro del Delfinato 2018, 110 km da Frontenex a La Rosière Espace San Bernardo. Il tappone di montagna di questa edizione non delude le aspettative, con una battaglia fin dai primi metri. Impresa dello spagnolo Pello Bilbao, presente nella fuga del mattino, che fa il vuoto sulla salita finale e trionfa in solitaria davanti al britannico Geraint Thomas, che ipoteca così la conquista finale della Maglia ...