Dalla Spagna | Real Madrid | offerto rinnovo super a Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus - Dalla Spagna : 'Cancelo in bianconero - è quasi fatta' (RUMORS) : Joao Cancelo è uno dei principali nomi in circolo per quel che riguarda il Calciomercato della Juventus. Il difensore esterno portoghese potrebbe essere il nome più azzeccato per sopperire alle partenze di quelli che sembravano essere due “eterni” juventini, ovvero Asamoah e Lichtsteiner. Il nome del giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Inter (ma di proprietà del Valencia) è il secondo in casa bianconera dopo quello di ...

Dalla Spagna : "Salah offerto al Barcellona". Ma l'agente smentisce : L'egiziano del Liverpool sarebbe l'alternativa a Griezmann. Ma l'agente smentisce ogni tipo di contatto

Suso via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola - Ultime notizie - : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: piace molto all'Atletico Madrid che potrebbe pagare la clausola.

Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar : “Perché non la rispediscono in Spagna?” : Rita Dalla Chiesa attacca Aida Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi: “Fuori dall’Italia” Aida Nizar è un personaggio che fa discutere e lo si è visto sia nella casa del Grande Fratello sia fuori. Il suo bagno nella Fontana di Trevi a Roma le è costato, oltre alla multa, tantissime critiche. Anche Rita […] L'articolo Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar: “Perché non la rispediscono in Spagna?” proviene da ...

Dalla Spagna insistono : Allegri al Real Madrid : TORINO - Massimiliano Allegri in vantaggio su Mauricio Pochettino e Jürgen Klopp per sederci sulla panchina del Real Madrid: in Spagna insistono sulla possibilità del clamoroso trasferimento del ...

Calciomercato Atletico Madrid - Dalla Spagna : 'Griezmann resta'. Ma dalla Francia smentiscono : 'Non ha deciso' : Resta o se ne va? Intanto fa gol, come contro l'Italia in amichevole e come per tutta la stagione passata con la maglia dell'Atletico Madrid: ma in futuro quale divisa vestirà? Sono sempre di più i ...

Migranti : 240 salvati Dalla Spagna : ANSA, - MADRID, 3 GIU - I servizi di salvataggio marittimo spagnoli hanno salvato 240 Migranti che cercavano di attraversare il mar Mediterraneo dal Nord Africa a bordo di 11 barche. Uno degli ...

Dalla Spagna : 'Alisson aspetterà il Real Madrid' : ROMA - 'Alisson aspetterà il Real Madrid' . Titola così 'Marca' online sul retroscena di mercato che riguarda il portiere della Roma nel mirino del club che ha vinto le ultime tre edizioni della ...

