Dal ' Tango' al ' Teamgeist' | i 10 palloni più belli della storia dei Mondiali

Torna "Ultimo tango a Parigi" : film scanDalo di 46 anni fa : Rappresenta un vero e proprio evento, a 46 anni di distanza dall'uscita nelle sale, la proiezione della versione restaurata di 'Ultimo tango a Parigi'. Il film scandalo di Bernardo Bertolucci Torna ...

Ballando con le Stelle : il tango scanDaloso del team Ciacci-Todaro Video : Questa sera è andata in scena la quinta puntata di Ballando con le Stelle e non sono di certo mancate le sorprese a colpi di belle performance da parte dei ballerini concorrenti e professionisti. Intorno alle ore 23.30 come ormai accade da sempre per la coppia Ciacci-Todaro è andato in scena il tanto atteso tango scandaloso, promesso dallo stilyst tutor di Detto Fatto al giudice Ivan Zazzaroni. Ballando con le Stelle: l’abbraccio di Ivan ...

Ballando con le stelle 2018/ Diretta : tango scanDaloso per Giovanni Ciacci! Al Bano e Romina Power ospiti : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 7 aprile, con la quinta puntata. Al Bano Carrisi e Romina Power sono i ballerini per una notte, chi sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:50:00 GMT)