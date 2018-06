Dacia Duster | 4 ruote motrici come un fuoristrada Grande capacità di trazione anche sui

Dacia Duster - il successo supportato dalla qualità continua (II^ Generazione) : La Dacia Duster II è presente ormai da qualche tempo sulle nostre strade nella sua nuova veste, in quella che è la sua II^ generazione che è in gran parte l’evoluzione, per design, tecnologia e soluzioni, del modello dal quale deriva, (ma anche della massimizzazione dello sfruttamento delle tecnologie del gruppo del quale Dacia, insieme a Renault e Nissan – fa parte) mantenendo, in larga misura la sua forma, un’icona, nel ...