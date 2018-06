Cus Perugia | corso di specializzazione di tennis

Serie B - UniCusano Ternana : Valjent esulta per il trionfo di Perugia : Serie B, il day after è particolarmente dolce in casa Unicusano Ternana dopo il trionfo nel derby col Perugia. 'Finalmente ce l'abbiamo fatta, i nostri tifosi se lo meritano'. Le lacrime di Martin ...

Serie B : la Ternana sbanca Perugia - ManCuso trascina il Pescara : De Canio vince in rimonta il derby umbro. Gli abruzzesi superano 3-2 lo Spezia e si risollevano dalla zona retrocessione

Serie B Perugia-Ternana UniCusano - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : PERUGIA - Oggi alle 15 derby umbro tra Perugia e Ternana Unicusano per la trentasettesima giornata del campionato cadetto. Decisivo per le sorti di entrambe, che guardano la classifica con prospettive ...

