Cosmo | l’inflazione potrebbe essere stata guidata da materia ed energia oscura

(Di sabato 9 giugno 2018) L’espansione iniziale del nostro Universo, chiamata anche inflazione,daed. Un nuovo modellologico, pubblicato da un gruppo di fisici dell’Università di Varsavia sul Journal oflogy and Astroparticle Physics, tiene conto di questa “inflazione” e scandisce la cronologia degli eventi principali nelle prime fasi di vita dell’Universo. Una delle previsioni più interessanti – riporta Global Science – è che in un futuro nemmeno troppo remoto potremmoin grado di rilevare le onde gravitazionali formate una frazione di secondo dopo il Big Bang. Per il momento, la struttura più vicina alla nascita dell’Universo che possiamo studiare è la radiazione cosmica di fondo, una luce che oggi vediamo alle microonde e che risale a 380.000 anni dopo il Big Bang. Questa antica testimonianza luminosa è ...