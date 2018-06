Cosa sono le solanacee | quando e perché evitarle

Cosa prevedono le sanzioni contro Mosca e perché sono state decise : Dopo l’inizio della guerra nel Donbass, in Ucraina, e l’annessione della Crimea da parte di Mosca, nel marzo del 2014, Unione europea e Stati Uniti hanno deciso delle misure di ritorsione. Leggi

Dazi per proteggere il Made in Italy : che Cosa sono e perché sono pericolosi : Donald Trump li ha imposti in Usa per le importazioni di acciaio e alluminio, Matteo Salvini vorrebbe introdurli in Italia per difendere i prodotti tipici del Made in Italy. Ma che cosa sono i Dazi doganali e che effetti economici e politici potrebbe provocare questo approccio di stampo protezionista?Continua a leggere

Erika Stefani - il ministro che ha visto l'aldià : 'Sono stata 4 giorni in coma. Cosa ho visto' : Erika Stefani, leghista, ministro degli Affari regionali è stata in coma per quattro giorni , svela Franco Bechis su il Tempo, 'e quando si è risvegliata ha raccontato ai familiari quel che ha visto ...

Salvini : 'Sono favorevole a reintrodurre il servizio militare' - Leva - Cosa dice la legge : "Personalmente sono a favore della reintroduzione del servizio militare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il ...

Alessia Prete e Matteo Gentili/ "Non sono gelosa di Paola Di Benedetto - ho qualCosa più di lei" : Alessia Prete e Matteo Gentili, cosa sta accadendo dopo il Grande Fratello 2018? L'ipotesi convivenza e la possiblità di partecipare a Temptation Island(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:58:00 GMT)

Che Cosa sono i Fulmini? : In meteorologia il fulmine è un fenomeno atmosferico legato all’elettricità atmosferica che consiste in una scarica elettrica di grandi dimensioni che si instaura fra due corpi con elevata differenza di potenziale elettrico. Seguiamo il video che ha elaborato l’Aeronautica Militare. Perchè i fulmini colpiscono gli oggetti appuntiti? Ce lo spiega il dottor Andrea Corigliano Per […]

Ransomware : Cosa sono - come rimuoverli e difendersi : Negli ultimi anni si è diffusa sempre più, una nuova minaccia, dovuta a un malware di ultima generazione, che non arreca danni di funzionamento al PC colpito, ma crea enormi disagi, in quanto cripta i propri file personali, rendendoli incomprensibili e inutilizzabili, attaccando soprattutto i file importanti per l’utente e normalizzando il tutto solo dietro […] Ransomware: cosa sono, come rimuoverli e difendersi

Gadget personalizzati aziendali : a Cosa servono e quanto sono efficaci : Spesso chi opera nella promozione tende a dare troppe cose per scontate: anche i grandi professionisti cadono in questo errore, per via del fatto che il mondo del marketing si dimostra in perenne mutazione. Un po’ come accade nell’universo della moda, non è affatto detto che il “vintage” debba rimanere confinato in soffitta: alle volte […] L'articolo Gadget personalizzati aziendali: a cosa servono e quanto sono efficaci proviene da NewsGo.

Pensioni - quota 100 e quota 41 : Cosa sono e come funzionano - : Nel contratto di governo Lega-Movimento 5 stelle è prevista la riforma della legge Fornero. Un'ipotesi è quella di introdurre un meccanismo per cui l'età pensionabile risulta dalla somma dell'età ...

Jobs Act - chi sono e Cosa fanno i lavoratori con contratto a termine? : Pochi giorni fa l'agenzia europea di statistica ha pubblicato i nuovi dati sul lavoro a termine in Europa, che mostrano quanti lavoratori e lavoratrici hanno un contratto a tempo determinato sul totale dei dipendenti. Possiamo usarli per capire chi sono e cosa fanno le persone con un impiego di questo genere, sotto vari punti di vista...

Bankitalia spiega quante sono e dove trovano i soldi le startup italiane. E Cosa fanno : quante sono le startup in Italia? A quante persone danno lavoro e quanto valgono? A dare i numeri è Banca d'Italia che nella sua Relazione annuale analizza i dati delle aziende iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Al 31 dicembre 2017 erano 8.391 (attive per il 77% nei servizi e per il 20% nell'industria in senso stretto) coinvolgevano complessivamente circa 35.000 soci e ...

Chi sono - e Cosa dovrebbero fare - i manager culturali? : Bradburne come direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi e di altre strutture culturali internazionali, Felicori come Capo Dipartimento Economia e Promozione della Città di Bologna con ...

UOMINI E DONNE/ Marta Pasqualato - difende Nilufar - “Sono stata massacrata - so Cosa prova” (trono classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum parla della storia con Nicolò Brigante e lancia una frecciatina all'ex rivale Marta Pasqualato(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:43:00 GMT)

NBA – LeBron James vuota il sacco : “cessione Irving? È vero - sono intervenuto personalmente. Ecco Cosa ho fatto” : LeBron James ha ammesso di aver preso parte alle discussioni in merito alla cessione di Kyrie Irving: il numero 23 dei Cavs ha svelato di aver espresso pare contrario alla trade I Cleveland Cavaliers sono attualmente, per il quarto anno consecutivo, campioni della Eastern Conference e questa notte affronteranno i Golden State Warriors in gara-1 delle Finals NBA. Eppure la stagione dei Cavs non era partita sotto una buona stella. La trade che ha ...