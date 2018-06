Cosa c’è stasera in tv

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una Cosa bella finisce bisogna essere felici perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

Integralismo cattolico - antiabortismo e complottismo : Cosa c’è nel libro del ministro della Famiglia : Abbiamo letto l'ultimo libro del neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana, scritto assieme al banchiere e tradizionalista cattolico Ettore Gotti Tedeschi (già vicepresidente dello Ior) con introduzione di Matteo Salvini. Possiamo così dire, leggendo quello che scrive, che Fontana è un estremista antiabortista, un integralista religioso e il ministro più oscurantista che la Repubblica abbia conosciuto. Le sue idee sono una commistione di ...

Cosa c’è scritto nel documento riservato mostrato da Salvini su Facebook : Della gaffe di Salvini, ritratto mentre è intento a leggere un documento riservato del Ministero dell'Interno si sta discutendo molto. Ma che Cosa c'è scritto nella lettera inviata dal capo della Polizia Franco Gabrielli? Ecco quello che si legge contrastando la fotografia reperibile sul Web e sui social network.Continua a leggere

Primo incidente per Matteo Salvini. Rivela documenti riservati sul volo di Stato. Ecco Cosa c’è scritto : Non è una novità che al leader leghista, Matteo Salvini, piaccia ‘documentare’ ogni passaggio della sua vita pubblica. E, in verità, anche qualcosa del privato. È, il suo, un metodo, una strategia di comunicazione con una base molto attiva sui social network. Gli esperti del settore parlano di photo opportunity, cioè approfittare di un fatot, una presenza in un determinato posto per dire ‘io c’ero’, ‘lo sto facendo’. Nel caso di Salvini, ...

“Voglio te”. Uomini e Donne - Sara sceglie Luigi ma c’è qualCosa che non quadra : il dettaglio che tutti hanno notato. Ora salta fuori la verità : Mercoledì 30 maggio è andata in onda la puntata della scelta della tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo un lungo percorso sul trono più ambito del piccolo schermo (durato ben 7 mesi) ha deciso di uscire dallo studio con Luigi Mastorianni. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti, Luigi e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la ...

