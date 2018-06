Coppa del Mondo | Rossetti terzo nello skeet a Malta

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Gabriele Rossetti non tradisce mai! E’ terzo nello skeet! : Arriva il podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta): nella finale dello skeet maschile Gabriele Rossetti centra il gradino più basso del podio. Vittoria dello statunitense Vincent Hancock, piazza d’onore per l’egiziano Azmy Mehelba. Fuori nelle eliminatorie gli altri due azzurri impegnati, Riccardo Filippelli e Tammaro Cassandro. In finale lo statunitense VIncent Hancock chiude ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : l’Italia splende nel Nacra 17. Altri tre equipaggi in Medal Race : Penultima giornata delle Finali della Coppa del Mondo di Vela a Marsiglia. Oggi è stato il giorno della Medal Race per tre classi di regata. Doppietta italiana nel Nacra 17: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso cinque giorni da dominatori vincendo la classifica generale (con sei prove vinte su undici), con 32 punti, mentre alle loro spalle si sono piazzati Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, ottimi terzi in Medal Race e secondi in ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : doppietta Italia nel Nacra 17! Ruggero Tita e Caterina Banti primi - Vittorio Bissaro e Maelle Frascari secondi : È grande Italia nella acque di Marsiglia, dove si stanno disputando le Finali della Coppa del Mondo delle classi olimpiche di Vela. Nel Nacra 17 è doppietta azzurra: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso al primo posto, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari al secondo. Tita e Banti, campioni europei e argento mondiale in carica, sono i protagonisti assoluti di questa classe sin da inizio 2017, quando questa coppia è nata. Poche settimane fa i ...

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : è grande Italia! Bertocchi-Verzotto secondi nel sincro misto : Penultima giornata nella Coppa del Mondo a Wuhan. Finalmente è grande Italia con un fantastico secondo posto di Elena Bertocchi e Maicol Verzotto nella gara del sincro misto dal trampolino. Una vittoria andata alla coppia padrone di casa formata da Hang Wang e Zheng Li, che hanno concluso con il punteggio totale di 337.95 punti. Nessuno come i due cinesi, che nei tre Tuffi liberi hanno totalizzato sempre più di 75 punti e hanno dominato la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Diana Bacosi quarta nello skeet femminile : La prima finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, iniziata ieri a Siggiewi, Malta, riserva subito un amaro quarto posto all’Italia: Diana Bacosi resta ai piedi del podio nella finale dello skeet femminile. Eliminate in qualifica le altre due azzurre in gara, Chiara Cainero e Katiuscia Spada. La vittoria va alla britannica Amber Hill, con 52/60, che batte la statunitense Amber English, ferma a quota 48/60. Eliminata in terza ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : Tita e Banti primi - Bissaro e Frascari terzi! Italia show nel Nacra 17 : Splende l’azzurro sul cielo di Marsiglia, sede della tappa finale delle World Cup Series 2018 di Vela. Nella sede delle regate dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, i portacolori Italiani Ruggiero Tita e Caterina Marianna Banti confermano il primo posto nel Nacra 17. Dopo lo stop forzato per il mal tempo di ieri, questa mattina gli azzurri hanno ottenuto ben 4 primi posti nelle ultime regate di qualificazione alla Medal Race in programma domani e, ...

Argentina - rubano figurine Calciatori Panini per 300mila euro/ Sottratte 32mila sticker della Coppa del Mondo : Argentina, rubano figurine Calciatori Panini per 300mila euro. Sottratte 32mila sticker della Coppa del Mondo e poi vengono arrestati dalla polizia. Colpo finito male per tre rapinatori(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Tuffi – Coppa del Mondo FINA - ottavo posto nel sincro per la coppia azzurra Batki-Pellacani : Nella quarta giornata della Coppa del Mondo FINA di Tuffi, la coppia azzurra formata da Batki e Pellacani ha chiuso all’ottavo posto nel sincro Quarta giornata della Coppa del Mondo FINA di Tuffi in corso di svolgimento a Wuhan, in Cina, fino a domenica 10 giugno. La coppia azzurra Noemi Batki (Esercito/Triestina Nuoto) e Chiara Pellacani (MR Sport F.lli Marconi) è ottava nella FINAle della piattaforma 10 metri sincro con 280.26 punti. ...

La Coppa Belluscio alla IV A del Liceo scientifico di Rossano : ... provenienti da tutta Italia, dai Paesi Europei e dall'area del Mediterraneo, la possibilità di mettere in scena i loro spettacoli nel teatro all'aperto 'Belluscio' di Altomonte, struttura, ...

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Moroni a Vail per una nuova impresa - giapponesi sempre favoriti : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva sbarca a Vail (USA) dove nel weekend dell’8-9 giugno si disputeranno le gare di boulder per entrambi i sessi. Ultimo appuntamento prima di una piccola pausa di inizio estate, si preannuncia comunque grande spettacolo per la prova più tecnica di questa disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia spera in una nuova impresa di Gabriele Moroni. Il 30enne ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : le azzurre dello skeet già costrette ad inseguire : Al via la terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Siggiewi (Malta). Nella giornata odierna si è assistito ai primi tre round di qualificazione dello skeet femminile, in attesa di vedere sparare gli ultimi 50 piattelli prima della finale prevista per le 18 di domani. Le nostre portacolori non hanno brillato, anzi sono già costrette a rimontare nei due round successivi per riuscire a staccare il pass tra le migliori. La migliore è Diana ...

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : show cinese - Batki/Pellacani ottave nel sincro dalla piattaforma : Quarta giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo 2018 di Tuffi a Wuhan (Cina) e ancora gli atleti di casa in grande evidenza. Nella finale del trampolino maschile (3 metri) autentico show dell’accoppiata Siyi Xie/Yuan Cao che hanno ottenuto punteggi fantascientifici: 557.60 per il primo e 544.60 per il secondo. Rotazioni con media di 9.0 e 8.5 per i due tuffatori asiatici a testimonianza del loro strapotere in questa specialità. ...

Perin è della Juventus - Tacconi : 'E che ci va a fare - per giocare la Coppa Italia?' : La società torinese, dopo l'addio di Buffon ad un passo dal PSG, conferma la sua politica dei due portieri di primo livello, in potenziale concorrenza fra di loro. Ai liguri 12 milioni più bonus, ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : sempre al comando Tita e Banti nel Nacra 17. Perdono terreno gli altri : Seconda giornata di regate a Marsiglia, valide per le Finali della Coppa del Mondo di Vela. Ruggero Tita e Caterina Banti sono ancora in testa nel Nacra 17, con 16 punti dopo sei regate. Oggi sono arrivati un sesto, un primo e un terzo posto, ma i due azzurri non sono più soli al comando, perché il loro totale è stato raggiunto dai britannici John Gimson e Anna Burnet (4-3-8 oggi). Classifica corta perché a 17 al terzo posto ci sono altri due ...