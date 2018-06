Controlli della Polizia di Stato | nel mirino lavoro nero e micro criminalità

Salvini conferma Gabrielli capo della polizia. «Controlli severi sulle coop dell’accoglienza» : Clima sereno al Viminale: «L’epoca Maroni fu positiva». Ong-scafisti, indagini verso nuovi sviluppi “interessanti”

Macerata - pugni e calci ai poliziotti durante i Controlli al parco di Fontescodella : Ancora un'aggressione ai danni della polizia al parco di Fontescodella. Un'escalation di violenza preoccupante quella con cui sono chiamati a fare i conti gli agenti della questura. Questa volta, ad ...

Salute - Controlli ed esami per gli over 60 : arriva il manifesto della prevenzione : Quali sono i campanelli d’allarme per le patologie cardiovascolari? Come riconoscere un tumore della pelle? Come valutare il proprio rischio diabete? Come capire con un semplice autotest se si è a rischio maculopatia? Come prevenire la fragilità ossea e capire se si è addirittura già fratturati senza saperlo? Sono solo alcune delle indicazioni per gli over 60 contenute nel manifesto per la prevenzione, elaborato dal Think Tank Punto ...

F1 : la batteria della Ferrari regolare. La FIA ha concluso i Controlli a Montecarlo : La FIA ha comunicato in via ufficiale di aver ultimato i controlli sulla batteria della Ferrari a Monaco, sede del sesto appuntamento del Mondiale di F1 2018, dichiarando il componente della SF71H regolare e conforme al regolamento. Nelle settimane passate la scuderia di Maranello era stata accusata di servirsi di un sistema in grado di fornire più energia, nella sua parte ibrida, per massimizzare la prestazione. Tutto era nato, secondo alcune ...

Palermo : Controlli nei locali della movida - sequestrate due attività abusive : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Ancora controlli della polizia municipale nei locali della movida palermitana. Due locali, risultati abusivi, sono stati sequestrati e sono state elevate sanzioni per oltre 25mila euro. Nel mirino cinque attività di via dello Spezio, via Dante, via Monteleone, via dell

Ipertensione arteriosa : domani al Bambino Gesù Controlli gratuiti della pressione : L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù aderisce alla XIV Giornata mondiale contro l’Ipertensione arteriosa con una iniziativa dedicata alla prevenzione. domani, mercoledì 17 maggio, dalle 10:00 alle 17:00, presso lo stand appositamente allestito nella sede di Roma-Gianicolo (area ‘Castello dei giochi’), il personale medico dell’Ospedale effettuerà gratuitamente misurazioni della pressione sui bambini e sugli adulti che vorranno sottoporsi al ...

Controlli speciali della polizia ad Aosta e nella Plaine - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet Aosta. Non si interrompono i servizi di vigilanza e prevenzione che ormai da mesi la Questura di Aosta organizza sul territorio della Valle d'Aosta con il contributo del Reparto ...

TERNI - Controlli A TAPPETO DELLA POLIZIA : TERNI La POLIZIA di Stato ternana, su disposizione del Questore Messineo, ha svolto una serie di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nel corso dei quali sono stati ...

Controlli ambientali della Capitaneria di Ortona : denunciato distributore per scarico abusivo : Chieti - In vista dell’approssimarsi della stagione balneare continuano incessanti, lungo tutta la costa, gli accertamenti, da parte della Guardia Costiera di Ortona, volti alla verifica del rispetto sulle normative ambientali che regolano la corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle possibili fonti di inquinamento delle acque marine. La qualità delle acque di balneazione, infatti, inizia da terra, mediante una corretta ...

TERNI - Controlli STRAORDINARI DELLA POLIZIA : TERNI Come concordato in seno ai lavori del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di TERNI, su disposizione del Questore Messineo continuano le operazioni ...

Monza - Controlli del Nost della polizia locale : pizzicato con addosso un tirapugni : Controllato in zona Villa Reale, aveva addosso un tirapugni e un altro oggetto metallico appuntito atto ad offendere , entrambi gli oggetti sono stati sequestrati, : un ragazzo di nazionalità kosovara ...

Operazione 'Apollo' : Controlli e perquisizioni nel primo weekend 'caldo' della stagione - : I Carabinieri di Lecce intensificano i controlli in vista del primo weekend caldo della stagione. Un'Operazione denominata "Apollo" è che ha visto i militari impegnati su più fronti ed in varie zone ...

Vacanze Sicure - partono i Controlli della Polstrada sui pneumatici delle auto – FOTO : Il termine del periodo d’obbligo delle gomme invernali ci pone direttamente nel cono della bella stagione ma, come ricordano alla Polizia Stradale, l’attenzione verso gli pneumatici non va abbassata: a maggior ragione in vista del periodo delle Vacanze. L’obiettivo Sicurezza resta dunque centrale con il rinnovo dell’iniziativa Vacanze Sicure, promossa da pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale. Si tratta di una campagna ormai longeva, ...