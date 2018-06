Conte-Trump | bilaterale ' a sorpresa' | ' La Russia doveva essere al tavolo'

Trump : la Russia va riammessa nel G8. “Sì” di Conte - scontro Usa-Ue | : Il presidente degli Stati Uniti a Conte: «Avete riportato una grande vittoria». Il premier italiano: «Nuova amicizia» |

«Sì a Mosca» - Trump scuote il G7 L'ok di Conte - tensione Ue-Usa : Scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoix in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Sì di Conte. Scontro Usa-Ue : Scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoix in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

«Nuova amicizia» - Conte pubblica su Facebook la foto con Trump. Il presidente Usa risponde : «Sei il grande vincitore» : È scoppiata l' amicizia tra il neo premier italiano Giuseppe Conte e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump . Il professore del governo Lega-M5S dal G7 in corso in Canada , a Charlevoix, ha ...

Trump fa collassare il G7 - evoca Putin e trova l'appoggio di Conte : ... una delle poche cose che avrebbero potuto peggiorare il già pessimo clima fra alleati: "Che piaccia o no, e potrebbe non essere politicamente corretto, abbiamo un mondo da governare e il G7, che era ...

Trump fa collassare il G7 - evoca Putin e trova l’appoggio di Conte : New York. Prima di partire per il G7 dimezzato del Québec, che con sgarbo non trascurabile ha abbandonato anzitempo questa mattina, Donald Trump ha proposto di reintegrare la Russia nel consesso, una delle poche cose che avrebbero potuto peggiorare il già pessimo clima fra alleati: “Che piaccia o no

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...