"Il problema degli scambi commerciali è quello che ha creato maggiore conflittualità nell'agenda del G7. E' il mio primo G7 ma non ce n'erano stati altri così conflittuali alla vigilia". Così il premier, in conferenza stampa al termine dei lavori del G7. "I Paesi Ue,e noi siamo tra quelli, non possono esserenti perché da quelle misure possono essere svantaggiati. Alcune dichiarazioni alla vigilia hanno creato un'escalation".(Di sabato 9 giugno 2018)