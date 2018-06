Conte al G7 cerca intesa con Trump - obiettivo ruolo mediatore : Charlevoix , Canada, , 9 giu. , askanews, - Allacciare un rapporto stretto con Donald Trump, per proporsi come mediatore e pontiere tra il presidente americano e gli altri partner del G7, in ...

G7 - moderazione e ricerca di ribalta : il primo giorno di Conte tra i big : Il premier italiano si presenta facendo rumore schierandosi con Trump e poi su dazi e sanzioni si riallinea alla posizione “italiana’

G7 - moderazione e ricerca di ribalta : il primo giorno di Conte in Canada : Il premier italiano si presenta facendo rumore schierandosi con Trump e poi su dazi e sanzioni si riallinea alla posizione “italiana’

Costituzione - scuola - ricerca. Lo storico dell'arte Salvatore Settis chiede conto dei "non detto" al premier Giuseppe Conte : scuola, ricerca, tutela del patrimonio, Costituzione, ruolo del presidente del Consiglio. In una lettera pubblicata sul Fatto quotidiano, l'archeologo e storico dell'arte, Salvatore Settis, incalza il premier Giuseppe Conte e chiede approfondimenti su alcuni passaggi pronunciati durante il discorso di insediamento in Parlamento.Una delle critiche maggiori rivolte a Conte è di aver fatto solo alcuni accenni ad alcuni temi, come la ...

Governo cercasi. Bannon : non conosco Conte ma 'avvocato del popolo' è una frase forte : Consiglia poi a Di Maio e a Salvini di andare avanti senza tentennamenti su Paolo Savona all'Economia perché fanno bene a farlo: "Savona è il meglio, Salvini ha ragione. Ha idee molto chiare sull'...

Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio di FdI : già fatti passi indietro. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...

Salvini non cede su Savona : passi indietro ne abbiamo già fatti. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...

Governo - Conte cerca l’ultima mediazione. Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio FdI : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S...

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. Polemiche su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...

Giuseppe Conte - il premier di M5s e Lega e quella indiscrezione : 'Cosa risponde via sms a chi lo cerca' : E poco tempo, perso com'è stato fino a oggi tra ricerche, studi e pubblicazioni in giro per il mondo, dagli Usa alla Francia. Minuti contati, da dedicare al diritto. Forse per questo, e forse per ...