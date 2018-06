Conte | accordo raggiunto su commercio Trump | vado da Kim in missione di pace

G7 - Conte : su dazi e commercio abbiamo raggiunto accordo : Charlevoix , Canada, , 9 giu. , askanews, 'Ieri ci sono state dichiarazioni molto conflittuali, si è discusso di mercati, dazi, tariffe, barriere. Posso anticipare che è stato raggiunto un accordo'. ...

G7 Canada - il debutto di Conte : “Riformare regolamento Dublino. Russia nel G8? Italia tradizionalmente d’accordo” : “Per quanto riguarda il ritorno della Russia nel G8, l’Italia è sempre stata tradizionalmente fautrice della considerazione della Russia nel Gruppo degli Otto”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo debutto al G7 in Canada. “La nostra priorità è la riforma del regolamento di Dublino” ha aggiunto. L'articolo G7 Canada, il debutto di Conte: “Riformare regolamento Dublino. Russia nel G8? Italia ...

Trump : "La Russia dovrebbe tornare nel G8"<br>Conte : "L'Italia è d'accordo" : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proprio poco prima di partire per il Canada dove oggi e domani si svolgerà il G7 a Charlevoix, ha detto:"Sono stato il peggior incubo della Russia. Sono sicuro che Putin in questo momento si stia augurando che avesse vinto Hillary Clinton. Tuttavia credo che dovremmo permettere alla Russia di tornare in questo consesso"Il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte ha riportato ...

Giuseppe Conte d'accordo con Donald Trump : "Si torni al G8 con la Russia" : Sul tema dei dazi, il presidente del Consiglio ha poi affermato: "Cercheremo di capirne le ragione e agiremo di conseguenza". Al G7, "io rappresento in modo forte gli interessi di tutti gli italiani"