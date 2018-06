Confindustria | Ora il Paese va governato

Confindustria - Boccia : "Basta con la campagna elettorale - è ora di governare" : Boccia ha aggiunto che invece è necessario dibattere "sui fondamentali dell'economia italiana. Ora il Paese va governato. Servono scelte chiare. Non si può dire un giorno una cosa e un giorno un'...

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze dell’ordine : Antonello Montante, imprenditore siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Caltanissetta insieme ad altre cinque persone. L’accusa per Montante, scrive Repubblica, è di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle The post L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze ...

Rifiuti : protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Promuovere lo sviluppo della legalità, della trasparenza, della sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica nell’attività di bonifica e messa in sicurezza delle discariche abusive. Questi gli obiettivi del protocollo di collaborazione sottoscritto oggi presso la sede della Confindustria di Viale dell’Astronomia dal Generale dei Carabinieri e Commissario di Governo, Giuseppe Vadalà, e ...

Rifiuti : protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche (2) : (AdnKronos) – Nel settore delle bonifiche questo protocollo costituirà un valore incondizionato per il nostro Paese poiché è volto ad ottenere una elevata collaborazione nell’operato congiunto delle Organizzazioni sottoscrittrici e, conseguentemente, una maggiore efficacia delle azioni intraprese in attuazione della bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica.“La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è un ...

Rifiuti : protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche (3) : (AdnKronos) – Lo scambio di esperienze finalizzate alla valorizzazione della sostenibilità ambientale consentirà di favorire un’innovazione tecnica nei processi di bonifica o messa in sicurezza a tutt’oggi ancora limitata, e di realizzare strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale, anche nelle scuole e nelle Università.Il protocollo, inoltre, si ...

L.elettorale : Rossi (Confindustria) - modifica sia priorità nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Questa legge elettorale non ha creato stabilità e non ci ha consegnato un vincitore, anzi i partiti che preso meno voti sono quelli determinanti per la formazione del Governo. Spero che uno dei primi punti per il pRossimo Governo sia una modifica di questa legge". A d

Sicilia : Confindustria - modificare legge elettorale per assicurare maggioranza : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Il dibattito attorno alla Finanziaria segna un ritorno tra il Governo che propone e il Parlamento che ha altre dinamiche. La legge con la quale si elegge il governatore in Sicilia non assicura a quest’ultimo la maggioranza e la politica su questo dovrebbe interrogarsi”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro, aggiungendo: “Non è un problema ...

Confindustria Cuneo : "Possibile migliorare la qualità di vita - e del lavoro - in azienda" : Il tema del welfare aziendale - l'erogazione di beni e servizi di un'azienda a favore dei lavoratori - è stato affrontato oggi , giovedì 12 aprile, nella sede di Confindustria Cuneo. Il presidente ...