Confindustria | Finisca la campagna elettorale e si governi il Paese

blogo

: Di Maio: 'Fermiamo le delocalizzazioni'. Boccia, Confindustria: 'Finisca la campagna elettorale. Noi disponibili al… - NicolaMorra63 : Di Maio: 'Fermiamo le delocalizzazioni'. Boccia, Confindustria: 'Finisca la campagna elettorale. Noi disponibili al… - Confindustria : 'Con #Pattodellafabbrica vogliamo aprire un confronto sano e leale con #Governo del Paese. Facciamo appello a tutti… - dubalizer82 : RT @NicolaMorra63: Di Maio: 'Fermiamo le delocalizzazioni'. Boccia, Confindustria: 'Finisca la campagna elettorale. Noi disponibili al conf… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Rapallo - Al convegno annuale dei Giovani diè intervenuto anche Vincenzo Boccia. Dal palco il Presidente diha lanciato il suo appello al Governo: "Si cominci a lavorare nell’interesse del: abbiamo bisogno di scelte coerenti". Boccia vorrebbe evitare di vivere in un clima di "continua": "Faccio un appello affinché domenicalae si cominci a governare ile le sue complessità. Evitiamo che a settembre si entri in una nuovaperché a maggio 2919 ci sono le elezioni europee. Basta alibi con la scusa dell'Europa. Ora ildeve essere governato. Servono scelte chiare, non dire un giorno una cosa, un giorno l'altra".Boccia ha parlato anche del tema delle sanzioni alla Russia, che i potenti del mondo stanno affrontando nel G7 canadese: "Da un punto di vista economico andrebbero ...