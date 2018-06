Confindustria | Boccia | Basta con la campagna elettorale | è ora di governare

Boccia - Confindustria - : via le sanzioni alla Russia ma solo insieme al club Ue : Togliere le sanzioni alla Russia gioverebbe all'economia italiana ma farlo da soli in Europa non è pensabile. È questa in sintesi la posizione di Confindustria espressa dal presidente Vincenzo Boccia . LEGGI ANCHE G7, nessuno strappo con la Ue. ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

I giovani di Confindustria bocciano la flat tax : "No grazie. Serve tassazone giusta - non piatta" : MILANO - flat tax? 'No grazie'. La bocciatura, un po' sorpresa, arriva dal mondo delle imprese, in particolare dai giovani di Confindustria, riuniti oggi in assemblea a Rapallo. 'Non vogliamo pagare ...

Flat tax? "No grazie". I giovani di Confindustria bocciano la tassa piatta e incalzano il governo : I giovani di Confindustria bocciano la Flat tax, punto cardine del programma del nuovo governo. "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la Flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile", dice il presidente dei giovani industriali, Alessio Rossi, al meeting in corso a Rapallo.In una "Italia insostenibile", un ...

Bankitalia - Boccia - Confindustria - : Riforme importanti per competitività : Teleborsa, - Riforma della Giustizia ed accorciamento dei tempi per realizzare le infrastrutture . Sono questi gli elementi che il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia , suggerisce per ...

Bankitalia - Boccia - Confindustria - : "Riforme importanti per competitività" : Riforma della Giustizia ed accorciamento dei tempi per realizzare le infrastrutture . Sono questi gli elementi che il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia , suggerisce per accrescere la ...

Confindustria E GOVERNO/ La strategia di Boccia nel caos politico : Proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte ha avuto l'incarico da Sergio Mattarella, CONFINDUSTRIA ha tenuto la sua assemblea annuale. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:58:00 GMT)SPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di Salvimaio, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal GOVERNO giallo-verde, di A. Ruffo

Vincenzo Boccia - Confindustria - apre al dialogo con il Governo giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il "Sole24ore" conferma la disponibilità dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma con ...

Assemblea annuale Confindustria - Boccia : "Economia forte per una politica forte" : Più crescita, più industria, più lavoro e più Europa: queste le parole d'ordine per costruire un'economia forte per una politica forte secondo il Presidente di Confindustria all'Assemblea annuale

Confindustria : Sangalli - relazione Boccia con elementi condivisibili : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “La necessità di avere una crescita e un’occupazione più robuste come risposta ai problemi strutturali del Paese, soprattutto per i giovani in cerca di lavoro, e un’Italia dentro l’Europa a pieno titolo, senza però rinunciare ad una critica costruttiva per avvicinare imprese e famiglie all’Ue, sono elementi condivisibili della relazione del Presidente Boccia. E si possono realizzare ...

Confindustria - Boccia : l'Europa è imprescindibile. Va cambiata da dentro : ... 'andare avanti sulle infrastrutture o c'è il rischio di un'enorme perdita di credibilità' - Non ci può essere una politica forte senza un'economia forte. Il messaggio arriva dall'assemblea annuale ...

Assemblea annuale di Confindustria - Boccia contro il contratto M5S-Lega : 'Non chiare le risorse' : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". Per Boccia, l'Italia "...

Confindustria - Boccia : «Europa imprescindibile - cambiarla da dentro». No a passi indietro su Tav e Ilva : L'Italia, avverte il presidente degli industriali, «deve sentirsi a pieno titolo parte del gruppo di testa di questa Europa» Tra le priorità il lavoro per le giovani generazioni e le infrastrutture come volano per l’economia...

Confindustria - Boccia : 'Politica si riappropri del proprio ruolo' : Boccia ha quindi sottolineato come 'l'economia globale comincia a rallentare' e 'nel primo trimestre si intravedono segni di rallentamento della crescita in Europa e scricchiola anche la forza della ...