Conferenza Square Enix E3 2018 | aspettative | giochi e orario

(Di sabato 9 giugno 2018) Tra i protagonisti più attesi dell'E3non si può non annoverare: la compagnia nipponica si appresta a presenziare alla fiera in quel di Los Angeles con il proprio parco titoli, su cui non possono non svettare due veri e propri pezzi da novanta del calibro di Kingdom Hearts 3 e Shadow of the Tomb Raider. Ovviamente tanti altri sono i prodotti chiacchierati per questo E3, e i nomi andremo ad analizzarli nel corso di questo piccolo speciale di avvicinamento all'evento dedicato a.Partiamo però subito con Kngdom Hearts 3, il miraggio atteso dai fan della saga che è ormai pronto a materializzarsi sugli scaffali nel prossimo futuro: per l'E3sarebbe infatti pronta a dare un assaggio di gameplay ai presenti in fiera, grazie a una versione giocabile che permetterà di saggiare con mano le velleità del titolo. Tante le ambientazioni che si ...