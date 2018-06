Comunali | la carica degli agenti professionisti del voto candidati con aspettativa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) L’aria è buona lassù, a 647 metri sul livello del mare. Tra i vicoli in pietra chiara che si affacciano sui dolci pendii dei monti Aurunci si campa bene e a lungo, dicono risme di ricerche accumulate nelle università di tutto il mondo a partire dalla metàanni ’80. Sarà per quello che alledi Campodimele sono spuntate liste elettorali zeppe diche risiedono altrove.di polizia penitenziaria, in particolare, desiderosi di governare il paesino e i suoi 604 abitanti abbarbicati sulle colline del basso Lazio tra Fondi e Gaeta. Compagnie di giro che presentano puntualmente la propria candidatura a ogni sacrosanta elezione che si tenga tra Roma, il Reatino, l’Abruzzo e il Molise, fino alla provincia di Caserta. Con un solo obiettivo: l’pagata dallo Stato. La pratica è diffusa e in auge tra gli esponenti di tutte le forze ...