Come se l'è cavata Giuseppe Conte con l'inglese al G7 : Paolo Gentiloni maneggia l'inglese più che bene, dote apprezzata, a quanto pare, nei palazzi della politica romana fin dagli anni Novanta. Mentre per Silvio Berlusconi l'inglese è sempre stato un ...

Come se l’è cavata Zuckerberg al Congresso : La prima audizione del CEO di Facebook non ha riservato molte sorprese: i senatori sono apparsi scettici, ma anche incerti sulle decisioni da prendere The post Come se l’è cavata Zuckerberg al Congresso appeared first on Il Post.