Come i giornali devono parlare dei suicidi

Come incontrare Claudio Baglioni e Caparezza con Charity Stars - tra i cantanti anche Coez e Thegiornalisti : Come incontrare Claudio Baglioni con Charity Stars? Per vincere l'incontro con l'artista ed assistere al suo concerto è necessario risultare il vincitore dell'asta attiva al momento su Charity Stars. La cifra raccolta supporterà una importante causa benefica. Claudio Baglioni non è l'unico artista italiano "all'asta". Sono presenti anche Caparezza e Coez, Thegiornalisti e Piero Pelù e molti altri rappresentanti musicali della ...

Uno sguardo al passato per capire Come sarà il futuro dei giornali : ... come saremo: il 68 e il futuro dei giornali', organizzato con il patrocinio convinto di Agcom - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, individua il suo centro di gravità nel mondo dell'...

Arresto Montante - l’intercettazione su Crocetta : “È un cretino. Ai giornali bisogna dare soldi. Come fa Renzi” : L’ex governatore Rosario Crocetta era un “cretino, un coglione di dimensioni cosmiche“. Il motivo? Aveva azzerato l’ufficio stampa della Regione Siciliana. E questo per Antonello Montante era una follia. D’altra parte l’ex presidente di Confindustria Sicilia ci teneva molto ad avere buoni rapporti con i giornali. E per mantenerli aveva il suo metodo: inondarli di pubblicità così “non rompono i ...

Come funziona il nuovo Google News e Come cercherà di salvare il giornalismo : Google ha lanciato una nuova versione di ?Google News, fondata sul'uso dell'intelligenza artificiale. E' stato lo stesso Ceo del colosso del web, Sundar Pichai, ad annuncialo dal palcoscenico di I/O, la riunione-evento che ogni anno raccoglie circa settemila sviluppatori a Los Angeles. Il nuovo Google News, ha detto Pichai, "utilizza il meglio dell'intelligenza artificiale per aiutarvi a trovare il meglio ...

8 maggio - Presentazione del libro "Il curioso giornalista. Come vestire le notizie" di Mario Nanni - a Lecce : ... slogan, definizioni che hanno intessuto il lessico giornalistico e politico di questi anni e hanno ormai superato la dimensione della cronaca. A corollario del volume, una appendice con nomi, fatti ...

Anna Wintour : il Met - il futuro dei giornali e Come ho convinto il Vaticano : Se i gossip danno Anna Wintour in uscita da Vogue America dopo un regno lungo e inconstrastato , la cronaca la vede più che mai salda sul suo trono. D.Repubblica.it la incontra in occasione di 'Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination', mostra che analizza il rapporto tra moda e ...

"Il giornalismo Come legame tra le culture" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

"Corso per Cronisti Sportivi" di OA Sport. Iscrizioni riaperte fino al 20 maggio. Come diventare un giornalista : ... Stefano Arcobelli , La Gazzetta dello Sport, Cristina Chiuso, ex campionessa italiana di nuoto, giornalista e commentatrice tecnica per Eurosport Furio Zara , Corriere dello Sport, Federico ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Iscrizioni riaperte fino al 20 maggio. Come diventare un giornalista : Le numerose richieste di aspiranti giornalisti pervenuteci dopo il 20 aprile, ci hanno spinto a riaprire le Iscrizioni per il “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il termine ultimo (e tassativo) diventa così quello del 20 maggio 2018. Il corso si propone di porre delle solide e durature fondamenta per coloro che vogliano intraprendere la carriera giornalistica in ogni sua forma: web, cartaceo ed inviato sul campo. Grazie a ...

"Vi racconto Come la 'ndrangheta si fa pubblicità e teme i giornalisti" : "Per la 'ndrangheta è importante l'apparire, l'esternazione del potere, il farsi vedere come modello vincente, e quindi la 'ndrangheta è sensibile a quello che 'esce' sulla carta stampata, sul web o in televisione". È l'analisi del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, in un colloquio con l'Agi nel quale affronta, tra l'altro, il tema mafia e ...

Comey svela il Trump privato : "I giornalisti li sbatterei un paio di giorni al fresco" : Dalle critiche a Michael Flynn a Vladimir Putin che disse a Donald Trump: "Abbiamo fra le prostitute più belle del mondo". Ma anche una conversazione in cui il presidente americano prospettò l'idea di mettere in prigione i giornalisti per fermare le fughe di notizie dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti parlava a ruota libera con l'allora direttore dell'Fbi James Comey e quest'ultimo appuntava tutto: i memo di Comey ...

Come cambia - o è cambiato - il giornalismo? : Una cosa è certa: non è possibile pensare al giornalismo senza i vantaggi offerti da scienza e tecnologia ". Copia & Incolla: perché questo titolo? Perché i contenuti di questa categoria sono stati ...

Come cambia il rapporto tra giornalisti e fonti nell'era digitale. Un manuale : Chelsey Manning, Edward Snowden, ma anche l'anonimo 'John Doe' dietro i Panama Papers . E le tante altre fonti, anche meno note e clamorose, che negli ultimi anni hanno avvicinato giornalisti ...

Come cambia il rapporto tra giornalisti e fonti nell’era digitale. Un manuale : Chelsey Manning, Edward Snowden, ma anche l’anonimo “John Doe” dietro i Panama Papers. E le tante altre fonti, anche meno note e clamorose, che negli ultimi anni hanno avvicinato giornalisti attraverso l’uso di strumenti e comunicazioni digitali. La Rete ha fatto emergere con forza la figura del whistleblower, termine che ancora con difficoltà viene reso in italiano e ...