Coldiretti pagamenti Psr e Pac | Regione continua con il pallottoliere

Alluvione Corigliano-Rossano del 2015 - Coldiretti : finalmente in arrivo i pagamenti agli agricoltori : Sono stati due giorni drammatici l’11 e 12 Agosto 2015 per i Comuni di Corigliano Calabro e Rossano: l’Alluvione verificatasi in piena estate, produsse tantissimi danni alle produzioni agricole con ettari ed ettari di terreno allagati ed invasi da detriti che devastarono agrumeti ed uliveti. Un’onda d’urto che spazzò via impianti di irrigazione e danneggiò la viabilità rurale e le stalle. Coldiretti insieme al Consorzio di Bonifica di ...