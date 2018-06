: Anti-G7 al via in Cina, Pechino e Mosca cercano l'integrazione #antig7 - MediasetTgcom24 : Anti-G7 al via in Cina, Pechino e Mosca cercano l'integrazione #antig7 - TelevideoRai101 : Cina:al via il vertice Sco, 'l'anti-G7' - 04_remo : RT @HDblog: Usi lo smartphone mentre cammini? In Cina le corsie dedicate sul marciapiede -

I leader dei Paesi della Shanghai Coo Cooperation Organization (Sco) sono a Qingdao, nellameridionale, per ildell'Alleanza regionale di cui fanno parte, Russia e quattro repubbliche centro-asiatiche (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan). Dallo scorso anno, figurano anche India e Pakistan. Tra i leader giunti in, occhi puntati sul presidente russo, Putin. Tema delè la cooperazione nella sicurezza e le strategie per i piani di sviluppo dei Paesi membri.(Di sabato 9 giugno 2018)