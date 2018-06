Cina | surplus commerciale con Usa sale ancora a maggio

Cina - in aprile ritorno al surplus commerciale : La Cina ha registrato un avanzo commerciale con il resto del mondo pari a 28,78 miliardi di euro in aprile , invertendo il deficit di 4,98 miliardi del mese precedente

Cina - in aprile ritorno al surplus commerciale : Teleborsa, - La Cina ha registrato un avanzo commerciale con il resto del mondo pari a 28,78 miliardi di euro in aprile , invertendo il deficit di 4,98 miliardi del mese precedente. Lo ha detto l'...

Sorpresa Cina - bilancia commerciale in deficit. Ma con gli Usa è ancora maxi surplus : MILANO - Udite udite, la Cina è in deficit: a marzo le importazioni hanno superato le esportazioni, meno 5 miliardi di dollari. Ma Donald Trump, che sul surplus commerciale di Pechino ha costruito la ...

Cina - calo inatteso per export marzo - sale in trim1 surplus su Usa : Cala inaspettatamente l'export cinese in marzo, un dato che solleva dubbi sullo stato di salute dell'economia del Paese, sullo sfondo delle tensioni commerciali con gli stati Uniti.