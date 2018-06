Ciclismo su strada | giro Under23 | Colpo doppio per Markus Wildauer!!

Ciclismo – Un museo in cantiere e la novità Var - a tutto Sagan : “è la strada giusta - ma quell’episodio con Cavendish…” : Peter Sagan ha raccontato gli ultimi mesi trascorsi ad allenarsi in vista del Tour de France, sottolineando poi di essere favorevole all’introduzione del Var nel Ciclismo Allenamenti pesanti in palestra e in sella alla sua bici, fatica e sudore per farsi trovare pronto il prossimo 7 luglio per la partenza del Tour de France. Peter Sagan non lascia nulla al caso e, dopo il lavoro svolto negli Stati Uniti, è tornato in Europa dove oggi ...

Giro d’Italia 2018 - perché è stato penalizzato Fabio Aru? Come funziona il VAR nel Ciclismo : le regole della moviola in strada : Per la prima volta nella storia il VAR ha rivoluzionato una classifica di tappa al Giro d’Italia. La “moviola in strada”, che ha fatto il proprio debutto nelle gare di ciclismo proprio quest’anno con la Milano-Sanremo, viene utilizzata Come supporto dalla giuria che si aiuta con questo strumento per ravvisare eventuali infrazioni al regolamento. Oggi, in occasione della cronometro individuale Trento-Rovereto, sono stati ...

Ciclismo - follia in strada : due gravi e assurdi incidenti in allenamento Video : Il mondo del #Ciclismo non è solo passione, spettacolo e grandi emozioni purtroppo. Le cronache ci portano ancora alla luce fatti incresciosi e quantomeno surreali. Ancora ciclisti feriti in modo violento durante un allenamento in strada, molte le leggi e prese di posizione dure e ferme a tutela degli appassionati e professionisti che quotidianamente escono in strada, ma chi va in bicicletta è ancora l'anello più debole della strada insieme ai ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del Ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.