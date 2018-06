Ci sarà un prequel di “Game of Thrones”

Fallout 76 sarà un prequel… battle royal? Cosa sappiamo dal trailer : A tre anni di distanza da Fallout 4, Bethesda rispolvera uno dei suoi titoli più amati e lancia il teaser trailer di Fallout 76. Cento secondi di immagini che ci fanno ripiombare nell’atmosfera postatomica della saga, risvegliando l’appetito dei fan in attesa di avere più dettagli nel corso del prossimo E3 di Los Angeles, in programma a metà giugno. Del nuovo capitolo sappiamo che si svolgerà nel 2102 e che sarà costruito intorno al ...

Game of Thrones : lo spin-off sarà un prequel sulla famiglia Targaryen? : E' finalmente arrivata un'ottima notizia per i milioni di fan, sparsi in tutto il mondo, della serie tv "Il trono di spade", ispirata ai romanzi dello statunitense George Martin. Infatti, lo scrittore nordamericano ha reso noto che entro la fine dell'anno uscirà il suo nuovo romanzo il cui titolo sarà "Fire and Blood" e che dovrebbe essere ispirato alla storia della famiglia Targaryen. Inoltre, lo scrittore nordamericano ha annunciato sul suo ...