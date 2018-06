Chi sarà il vincitore di Amici 2018 tra Einar | Carmen | Irama e Lauren? Sondaggio

Skam Italia rinnovata per una seconda stagione : dopo Eva - Chi sarà la nuova protagonista? : Skam Italia rinnovata per una seconda stagione. La notizia non sorprende nessuno, dato che la rivoluzionaria serie teen, coprodotta da TIMVISION Production con Cross Productions, è stata fin da subito un successo immediato. Il finale della prima stagione è stato pubblicato proprio ieri sera sulla piattaforma, e molti giovanissimi si sono riuniti sui social per commentare l'episodio. La prima stagione di Skam Italia ha registrato oltre 6 ...

CecChinato ha grandi margini di miglioramento - e a Wimbledon sarà testa di serie : Addio tornei challenger, bye bye giungla dei top-100, au revoir trasferte mordi e fuggi. La nuova classifica , n. 27 del ranking da lunedì, impone al nuovo Ceck una nuova vita. La compagnia dei ...

Eruzione Vulcano Guatemala - San Miguel Los Lotes diChiarato “inabitabile” : sarà trasformato in un santuario in memoria delle vittime [GALLERY] : 1/15 ...

Cia * L'Assessore comunale Francesca FrancesChi aderisce ad Agire : ' sarà la candidata per la Valle di Primiero ' - : Sulla scuola, Francesca presenta la sua visione: "La politica trentina deve vigilare attentamente sulla questione e ritenere il mondo della Scuola il principale motore di divulgazione per prevenire ...

CecChinato - non sarà un’avventura : Parigi è l’inizio di un grande viaggio : Nell'estate dei Mondiali senza l'Italia, Marco Cecchinato ha restituito una passione sportiva condivisa. C'è bisogno di passioni e belle storie. Oggi per due set ha messo paura a Thiem, uno dei migliori giocatori sulla terra battuta. Dalla prossima settimana sarà un top 30, cambieranno programmazione e prospettive.Continua a leggere

Stefania Petyx/ L'inviata di Striscia la Notizia sarà vestita di giallo? (Matrix Chiambretti) : Anche la celebre inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx sarà ospiti di Piero Chiambretti nella puntata di oggi, venerdì 8 giugno, di Matrix Chiambretti in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:50:00 GMT)

L’importanza di non capire tutto - fra Procida e la campagna con i cavalli : Chi saranno le nostre figlie? : Procida, 6 giugno 2018, ore 6.56 Cara Annalena, un’altra isola, stavolta Procida. Sono qui, come ogni anno, per il mio piccolo, adorato Festival, Sei personaggi in cerca di autore, dove alla prima edizione sei venuta anche tu. Aveva l’energia pazza degli inizi quell’edizione, che credevo sarebbe

PanChina Udinese : clamorosa svolta - Velazquez sarà il nuovo tecnico : Julio Velazquez, ex allenatore dell’Alcorcón, squadra della Segunda Divisiòn spagnola, è nella sede dell’Udinese calcio per firmare il contratto da allenatore del club friulano. Velazquez tre giorni fa si era congedato dalla società spagnola, cui era approdato nel 2016, con un contratto in scadenza nel 2019. L'articolo Panchina Udinese: clamorosa svolta, Velazquez sarà il nuovo tecnico sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ilva - Di Maio : “Chiusura? Stiamo studiando il dossier. Qualunque decisione sarà presa con responsabilità” : Luigi Di Maio, dopo aver incontrato al Mise, i dipendenti di Fedex, affronta anche la vertenza più difficile che il neo ministro si troverà ad affrontare, l’Ilva, proprio nel giorno in cui il il sindaco di Taranto scrive al ministro Di Maio: “Il tempo stringe“. “Voglio dare un messaggio chiaro – afferma Di Maio – qualsiasi decisione sarà presa con responsabilità e attenzione, non davanti alle telecamere e non ...

Chris Froome sarà al Tour de France? I risChi del britannico - tra salbutamolo e organizzatori. Niente gara - allenamenti in altura : Chris Froome dovrebbe partecipare al Tour de France 2018 che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea ma il condizionale è d’obbligo visto che il britannico sta attendendo una sentenza sul caso salbutamolo. Probabilmente il Tribunale Antidoping non si pronuncerà in merito prima della partenza della Grande Boucle e dunque il fresco vincitore del Giro d’Italia dovrebbe essere regolarmente in sella alla sua bicicletta a meno che gli ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Chi non sarà sul trono da settembre : anticipazioni Uomini e Donne, Aida Nizar e Loredana Lecciso non ci saranno: la smentita di Betti Soldati Nuove, succulenti anticipazioni arrivano a proposito del magico mondo di Uomini e Donne. Sembra infatti certo che, dal prossimo settembre 2018, sull’ambìto trono di Canale5 non siederà né Aida Nizar né Loredana Lecciso. La notizia che dava le […] L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: chi non sarà sul trono da settembre ...

“Sul trono!”. UeD - arrivano le due ChiacChierate vip. E Maria De Filippi già gongola : sarà un’edizione incredibile. Ecco cosa ci aspetta : Attenzione attenzione, Uomini e Donne si prepara a una vera e propria rivoluzione e Maria De Filippi già gongola. I nomi usciti e dati come probabilissimi per la prossima stagione del programma fanno tremare i polsi per un trono a tinte fortissime. Un indizio? Parliamo di due donne molte conosciute, amate e discusse del mondo delle spettacolo. Due che in questi mesi hanno fatto versare fiumi d’inchiostro. Pronti per la bomba? Parliamo di Aida ...

Chi è Milovan Farronato/ Sarà lui il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 : Ecco chi è Milovan Farronato il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 secondo l'annuncio del neo ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:58:00 GMT)

Temptation Island Vip - conduce Simona Ventura/ Dopo la conferma si punta al cast : Chi ci sarà? I primi nomi : Temptation Island Vip, conduce Simona Ventura: Dopo la conferma si punta tutto sui nomi del cast, chi ci sarà? I primi nomi emersi lasciano ben sperare... eccoli a seguire!(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:01:00 GMT)