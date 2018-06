Che cos’è il gruppo Bilderberg? : 9 giugno 2015, la sorveglianza del meeting Bilderberg si prepara per l’arrivo del gruppo a Telfs, Austria (foto: Sean Gallup/Getty Images) Che cos’hanno in comune Bill Gates, Henry Kissinger e Lilli Gruber? Tutti hanno partecipato ad almeno un Bilderberg, l’esclusiva conferenza annuale a cui partecipano 120-150 tra le più influenti persone del pianeta per discutere del suo futuro, quest’anno a Torino dal 7 al 10 ...

Papà Marco - Che ha finito la tesi di sua figlia scomparsa : «Francesca - così ti tengo con me» : «Quando sarò guarita questo libro sarà utile ad altri malati oncologici». Francesca ripeteva spesso questa frase a suo padre. Dal letto di ospedale in cui era ricoverata e dove le avevano detto che la sua malattia si chiamava Linfoma non Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema immunitario. Non ha mai pensato di non farcela. Dal primo giorno della diagnosi ha continuato a vivere la sua vita di sempre. Tra tanti impegni, gli esami universitari ...

Conte-Di Maio - ecco Che cosa avrebbe voluto dire il premier quando è stato stoppato Video : Fonti del governo svelano il mistero dietro quel secco «no» pronunciato, a microfono aperto, dal vicepremier

Huawei Y 2018: presentati i tre nuovi smartphone low cost destinati ad un pubblico di giovani e giovanissimi. Ecco le caratteristiche ed fasce di prezzo.

PorsChe 911 Speedster Concept : capote leggera - purezza costruttiva e oltre 500 CV di potenza : Tutte le novità della Porsche 911 Speedster Concept Porsche si prepara a farsi un regalo straordinario per il 70° anniversario delle sue vetture sportive: la 911 Speedster Concept è infatti il prototipo pronto per la guida su strada di una sportiva con tetto apribile particolarmente entusiasmante. Fa da elemento di raccordo fra la primissima Porsche 356 Roadster, la ‘Numero 1’, omologata l’8 giugno 1948, e le Porsche di oggi. Con la purezza ...

Regeni - Fico riceve Amnesty : “Verità a ogni costo”. MarChesi : “Nessuna novità - chiederemo incontro al nuovo governo” : “C’è la volontà da parte di tutti, anche dello Stato italiano, di perseguire ad ogni costo la verità sul caso Regeni. Chiediamo una verità che sia sostanziale, forte, definitiva”. A rivendicarlo è stato il presidente della Camera Roberto Fico dopo l’incontro a Montecitorio con i vertici di Amnesty International Italia, in merito alla vicenda, ancora irrisolta, del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso due anni e ...

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

Costruzioni - alleanza banChe-imprese per il rilancio del settore : L'accordo presenta una significativa articolazione di finalità e giunge in un momento in cui si manifestano primi miglioramenti in un comparto che, considerata la sua centralità nell'economia ...

La riapertura di Salvini a Putin?Ecco perché è una mossa giusta Così l'Italia può riformare l'Ue : Il riavvicinamento a Mosca proposto dal governo Conte e in primis da Salvini può rappresentare una svolta a livello internazionale, con l'Italia pronta a prendere la guida del processo riformatore dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Agenzia regionale politiChe attive lavoro; assessori Paparelli e Bartolini replicano a sindacati : polemica strumentale costruita sul nulla : ... ma l'occupazione, aumentando la capacità d'incontro tra domanda e offerta con una particolare attenzione alle imprese che avranno un servizio dedicato alla promozione degli strumenti di politica ...

Cosa prevedono le sanzioni contro Mosca e perché sono state decise : Dopo l’inizio della guerra nel Donbass, in Ucraina, e l’annessione della Crimea da parte di Mosca, nel marzo del 2014, Unione europea e Stati Uniti hanno deciso delle misure di ritorsione. Leggi

Sanità - 7 milioni di italiani costretti a indebitarsi per le cure mediChe : Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con ...