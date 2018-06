Che cosa significa smart city spiegato con i numeri

Startup - Che cosa abbiamo da imparare dalla Francia secondo 7 investitori italiani : Coincidenze: il 13 giugno, nel giorno di massima tensione tra Eliseo e Palazzo Chigi, le Startup italiane e francesi si stringevano la mano. La French Tech, la rete dell'innovazione transalpina, ha ...

Bce - Che cosa accadrà con la fine del «Qe»cosa cambia Qe» : cos’è : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio

Bce - Che cosa accadrà con la fine del «Qe»Cosa cambia? Quantitative easing : cos’è : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio

La parola Che va imparata per capire cosa ci vede Putin nel suo Mondiale : Il calcio non è uno sport per russi, che amano l’hockey, le arti marziali o l’atletica, ma pur di ospitare la manifestazione sportiva più contesa, il presidente russo ha fatto di tutto e quando nel 2008 presentò la candidatura, e due anni dopo arrivò in finale insieme all’Inghilterra, non avrebbe ma

James Senese? L’unica cosa bella di quel disastro Che è stato il concerto per Pino Daniele al San Paolo : James Senese è stato il vero eroe del disastroso concerto per Pino Daniele allo Stadio San Paolo. La sua figura sullo sfondo e a volte in primo piano ha salvato esibizioni a volte penose e un audio spesso pessimo, soprattutto per i cantanti che evidentemente non sentivano bene e stonavano quasi tutti. In alcune dichiarazioni a Repubblica, James non ha avuto peli sulla lingua: “Il napoletano lo può cantare solo un napoletano. Lì era allo? ...

Nicolò Ferrari : "Marta Pasqualato? La nostra frequentazione è qualChe cosa di più di un’amicizia" : Nicolò Ferrari, dopo il rifiuto ricevuto da Nilufar Addati, ha voluto voltare pagina conoscendo meglio Marta Pasqualato, protagonista di questa stagione di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, come è nato questo feeling: Ci siamo conosciuti in una discoteca di Milano e abbiamo iniziato a chiacchierare. Tra di noi, prima di allora, non c’era molta confidenza. Mi è sempre ...

'NON È LA PRIMA VOLTA Che MI CAPITA' - Cosa è successo a Belen? : Durante la chiacchierata relativa all'inizio della sua avventura televisiva nel mondo del calcio per i Mondiali 2018 di Mediaset, Belen Rodriguez ha voluto fare alcune precisazioni circa la sua vita ...

Shawn Mendes Che canta “In My Blood” in portoghese è la cosa più sexy Che ascolterai oggi : Aww <3 The post Shawn Mendes che canta “In My Blood” in portoghese è la cosa più sexy che ascolterai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Bce verso la fine del Qe : ecco cosa accadrà dopo. Guida alle mosse Che oggi annuncerà Draghi : Manuale per decifrare le mosse del Consiglio direttivo della Bce che potrebbe decidere oggi di annunciare le modalità (e forse i tempi) della fine del QE...

Che cosa succede sulla nave Aquarius? Lo racconta un fumetto : La nave Aquarius è in viaggio verso il porto di Valencia. Grazie alla proposta del governo spagnolo di accogliere i 629 migranti presenti a bordo, l’imbarcazione, con la collaborazione della Guardia Costiera, è partita dopo giorni di stallo seguiti all’annuncio del ministro degli Interni Matteo Salvini di chiudere i porti italiani alle Ong. Una situazione che ha scaturito numerosi reazioni a livello internazionale, che hanno fatto ...

Rai in blackout per 10 minuti : ecco Che cosa è successo : Succede poco prima delle otto e mezza: il segnale di Raiuno, di Raidue e di Raitre si interrompe bruscamente, lasciando lo schermo nero per dieci interminabili minuti. Alcuni pensano a un guasto del proprio televisore o della propria antenna, ma basta accedere a Twitter per capire che il problema è più grande: i primi tre canali del Servizio Pubblico sono in blackout in tutta Italia. Iniziano i primi allarmi, l’hashtag #RaiDown scala la ...

Jobs Act - anChe le tutele crescenti generano precari. I nostri consigli a Di Maio su cosa riformare : di Tatiana Biagioni, Aurora Notarianni, Annalisa Rosiello * Facendo seguito alle recenti dichiarazioni del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico relative alla necessità di contrastare la precarietà causata anche dal Jobs act (come previsto nel “Contratto per il governo del cambiamento”) vorremmo, con questo breve contributo, portare la nostra testimonianza di legali al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, relativamente a quello ...

Nuovo stadio della Roma : nove arresti per corruzione Che cosa prevede il progetto : Con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, altre 7 persone in carcere e ai domiciliari: le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

Cosa dice il regolamento di Dublino e perché bloccare i negoziati è un errore : La bocciatura del regolamento di Dublino ha portato le prime conseguenze. Il blocco delle navi Aquarius e Seawatch è stata una diretta conseguenza dell'assenza di un accordo su Dublino IV. Ma respingere quella riforma significa mantenere lo status quo.Continua a leggere