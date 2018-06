Centri per l' impiego | coma si fa a farli funzionare

[Il retroscena] Legittima difesa - taglio delle pensioni d'oro - Centri per immigrati e pax fiscale : le prime quattro mosse del governo grillo-... : Nel primo giorno di operatività, il premier Conte va in Canada per il G7 " con il simbolo di tutti gli sprechi, il volo di Stato " e Luigi Di Maio incanta la platea della Confcommercio a suon di ...

Verso il decreto di mezza estate con pace fiscale e Centri per l’impiego : Il cantiere del possibile decreto legge di mezza estate non potrà aprire i battenti prima che non sia stata completamente dipanata l’intricata matassa dei viceministri e sottosegretari e quella, non meno complessa, delle deleghe da assegnare ai vari ministeri...

REDDITO DI CITTADINANZA/ I numeri da Caporetto dei Centri per l'impiego : Prima che il REDDITO di CITTADINANZA possa essere varato, il Governo dovrà intervenire sui Centri per l'impiego che non versano in buone condizioni. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 06:06:00 GMT)IL CASO/ Si possono registrare le conversazioni con i colleghi e il datore di lavoro?, di A. ChielloRIFORMA PENSIONI/ A chi convengono Quota 100 e Quota 41 del Governo Conte?, di G. Cazzola

'Basta migranti a spasso' : Salvini propone i Centri chiusi per il rimpatrio : Appena nominato e già al centro delle polemiche: è il caso del neo-ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La sua ultima proposta, dichiarata ad alcuni cronisti mentre si trovava in Transatlantico, consiste nella creazione di "Centri chiusi per il rimpatrio", come definiti dallo stesso Salvini. Queste strutture serviranno per trattenere gli immigrati irregolari, in attesa di rimpatrio, senza permettere loro di uscire e muoversi liberamente. Pur ...

Migranti - all'Europa piace il contratto Lega-5 Stelle : bene i rimpatri e fondi per ampliare i Centri di permanenza : Promossa l’idea di accelerare i rimpatri dei 600 mila stranieri ai quali è stata rifiutata la protezione. E di rafforzare il «trattenimento» fino a 18 mesi nei centri di «detenzione» creati dalla recente legge Orlando-Minniti