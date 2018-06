Cellulari in classe per uso personale | vietati anche in Italia

La Francia di no ai Cellulari in classe. Come funziona in Italia : Roma, 8 giu. , askanews, In Francia dal prossimo autunno niente più cellulari nelle scuole e nelle università: il parlamento transalpino ieri ha adottato un disegno di legge proposto dal partito di ...

Gelmini - ddl contro Cellulari in classe : ANSA, - ROMA, 8 GIU - "La tecnologia è una risorsa e la rivoluzione digitale in atto è un processo irrefrenabile a cui sarebbe stupido opporsi. Ma questo non ci vieta di provare a gestirla, almeno in ...