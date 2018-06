Catania | una ragazza di diciotto anni fa il bagno e annega Disperso il fratello

Catania : maxi sequestro di droga su una nave - 9 arresti : Il grande peschereccio era carico di hashish, 10 tonnellate sequestrate dalla Guardia di Finanza durante una spettacolare azione in mare, arrestato l'equipaggio -

Oltre 10 tonnellate di hashish su una nave - 9 arresti a Catania : Palermo , askanews, - Oltre 10 tonnellate di hashish sono state scoperte e sequestrate dai militari della Guardia di Finanza di Catania e Messina a bordo di un peschereccio battente bandiera dei Paesi ...

Catania - una targa in ricordo del maresciallo Alfredo Agosta : Una targa in ricordo del maresciallo Alfredo Agosta nel luogo in cui fu ucciso. Presenti alla cerimonia i sindaco di Catania Enzo Bianco e le Autorità

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti : Catania, spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti

Catania - spari contro casa di una maestra sospesa per maltrattamenti su alunni : Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi durante la notte contro la porta di casa della donna ad Aci Catena, nel Catanese. La 59enne è indagata per maltrattamenti e lesioni volontarie nei confronti dei suoi piccoli alunni e per questo soggetta a misura interdittiva dalla professione per dodici mesi.Continua a leggere

Catania - stuprata dopo una notte in discoteca : "Sono bestie" : Catania, stuprata dopo una notte in discoteca: "Sono bestie" A Mattino Cinque il racconto della ragazza sulle violenze subite dal branco che ha filmato tutto in un video.

Catania - dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita : insegnanti denunciati : La polizia ha denunciato due insegnanti per aver "dimenticato" un alunno di 11 anni nel centro storico di Catania. L'episodio è avvenuto dopo un evento al quale i professori avevano accompagnato una ...

Catania - dimenticano un alunno dopo una gita : insegnanti denunciati : Uno dei prof si sarebbe poi precipitato con lo scooter in centro per recuperare il bimbo e dirgli: "Non raccontarlo a nessuno, è un segreto"

Dimenticano l'alunno di 11 anni dopo una gita a Catania : insegnanti denunciati. "Non dire nulla - è un segreto" : Avrebbero 'dimenticato' nel centro storico di Catania un bambino di 11 anni al termine di un manifestazione alla quale avevano accompagnato la scolaresca. È quanto la polizia contesta a due insegnanti, ora denunciati per abbandono di minore.Ad accorgersi dell'assenza del piccolo è stato uno degli insegnanti dopo la telefonata di una persona che aveva trovato il piccolo spaventato ed in lacrime. Uno dei docenti si sarebbe subito ...

Catania - una goleada che Rende : a.cig., Eccome se contava, il secondo posto. Cristiano Lucarelli, almeno a parole, ne aveva in qualche modo sminuito l'importanza per allentare la tensione della vigilia dopo due settimane stressanti ...

Giro d'Italia : bis di Viviani a Eilat con una volata da pistard - si riparte da Catania : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...