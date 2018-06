Catania | il candidato del centrodestra può vincere al primo turno Ma è imputato per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) Dal Castello Ursino all’ostello, dai locali di piazza Currò fino a quelli del porto, gli avventori di pub e trattorie sono quasi tutti d’accordo: il prossimo sindaco disarà Salvo Pogliese. Per quanto non è dato sapere: un processo per peculato, infatti, rischia di farlo decadere dopo pochi mesi da quella che viene definita come una vittoria “molto probabile“. “Io sono tranquillo. Sia per i processo sia per i sondaggi che mi danno testa a testa con Enzo Bianco e ma che vengono dallo stesso entourage dello stesso Bianco”, dice l’aspirantecittadino del, che secondo le rilevazioni si gioca la vittoria voto su voto con ilcittadino uscente. Ma d’altra parte al bar le percentuali servono a poco. A infondere sicurezza basta la faccia, la sua, che è praticamente ovunque. Nei muri dei vicoli del centro storico e ...