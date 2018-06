Casellati | il lavoro è la vera questione nazionale

Incidenti lavoro : De Petris e Fornaro - Casellati e Fico convochino camere : Questa strage va fermata, tutti si assumano le proprie responsabilità: la politica, le imprese, le istituzioni, il governo, continuano i due esponenti di Liberi e Uguali. Bisogna estendere in tutti i ...

Casellati morti bianche lavoro italia muggiano la spezia : Il 13 maggio la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati ha diramato un comunicato in cui ha commentato l’incidente alle Acciaierie Venete di Padova, avvenuto il giorno stesso, dove quattro operai sono rimasti ustionati, di cui tre versano in gravi condizioni. La casellati, tra le altre cose, ha scritto: “gli incidenti e le morti bianche sono ormai in costante aumento nel nostro Paese e si deve parlare di vera e ...

"Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti". Lo Stato Sociale apre il Concertone e attacca Casellati e Montezemolo : E' Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio."Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti" ⚡️Il Concertone inizia ORA! Segui la diretta su @RaiTre e @RaiPlay. Dalle 16:00 su @RaiRadio2.#1M2018pic.twitter.com/ZC9W2MHPx6 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 1 maggio 2018La band, capitanata da Lodo ...

Meloni : buon lavoro Casellati - governo sia a guida centrodestra : Roma, 18 apr. , askanews, 'Auguriamo buon lavoro alla presidente Casellati, incaricata dal presidente Mattarella di continuare a dialogare con le forze politiche con l'obiettivo di dare a breve un ...

Governo - mandato a Casellati Al Quirinale da MattarellaSalvini : "Può fare un buon lavoro" : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a formare il nuovo Governo. Dopo due giri di consultazioni al Quirinale, durante e dopo le quali Sergio Mattarella ha pazientemente atteso le mosse tattiche dei partiti, i riflettori ora si accendono su Palazzo Giustiniani dove la seconda carica dello Stato tenterà di tessere la sua ...

Salvini sul dialogo Pd-M5s 'Di Maio torni sulla terra - e si parte. Casellati Può fare un buon lavoro' : 'Se Berlusconi e Di Maio continuano a litigare è un problema loro, ma così facendo si ritorna al voto'. Il leader leghista Matteo Salvini prende atto che lo stallo, nelle trattative tra centrodestra e ...

