Capo servizi segreti Usa | Russia vuole dividere gli Usa dagli alleati

Corea del Nord invia ex Capo dei servizi segreti a New York : Uno dei principali generali della Corea del Nord sta per partire per gli Stati Uniti per una rara e sorprendente visita mentre sono in atto i preparitivi per lo storico incontro tra il presidente ...

Un governo di servizio con a Capo Carlo Cottarelli deve superare il Parlamento Video : Come si era detto, oggi ha avuto luogo la consultazione al Colle tra Sergio Mattarella e il suo convocato Carlo Cottarelli. Nella giornata di domenica 27 maggio il governo del cambiamento che nasceva, M5s-Lega, ha avuto esito negativo sciogliendosi per causa di un nome scomodo in visione europeista, si parla del candidato Ministro dell'Economia Paolo Savona, contrario all'euro. Abbiamo visto Conte [Video], incaricato premier, rimettere ...

Un governo di servizio con a Capo Carlo Cottarelli deve superare il Parlamento : Come si era detto, oggi ha avuto luogo la consultazione al Colle tra Sergio Mattarella e il suo convocato Carlo Cottarelli. Nella giornata di domenica 27 maggio il governo del cambiamento che nasceva, M5s-Lega, ha avuto esito negativo sciogliendosi per causa di un nome scomodo in visione europeista, si parla del candidato Ministro dell'Economia Paolo Savona, contrario all'euro....Continua a leggere

Brindisi - voti al figlio del boss ucciso : arrestato il Capo del personale della Multiservizi : Daniele Pietanza è accusato di concussione elettorale per aver sfruttato il suo ruolo per far eleggere Pasquale Luperti, ex assessore e consigliere comunale....

Eboli - cerimonia per Filomena Pansa la madre del Capo servizi Segreti - Salernonotizie.it : A sua madre, maestra di scienza, etica ed umanità, è stato intitolato il laboratorio multimediale del liceo classico Perito-Levi . Grande partecipazione stamane alla cerimonia presso l'istituto scolastico di Eboli . In ...

Capo servizi segreti siriani a Roma/ Le Monde : "Ali Mamlouk in Italia a gennaio - violati atti UE" : Capo servizi segreti siriani a Roma, Le Monde lancia la bomba: Ali Mamlouk in Italia a gennaio, violati gli atti legislativi dell'Unione Europea contro il regime(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:36:00 GMT)