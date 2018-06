Canoa velocità | Europei 2018 | Marius Bodgan Ciustea ORO nella paracanoa!!! L’azzurro

Canoa velocità - Europei Belgrado 2017 : fioccano i record del mondo! Tutti i risultati delle prime finali : Conclusa la sessione mattutina della seconda giornata di gare degli Europei senior di Canoa velocità: per l’Italia arriva la medaglia di bronzo di Carlo Tacchini. Settimo posto per Daniele Santini e Luca Incollingo, decimo (con rammarico) per Samuele Burgo. Iniziate anche le eliminatorie della paraCanoa: bene Fabrizio Aprile, fuori Giuseppe Di Lelio. Nel C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Carlo Tacchini ha ottenuto una splendida ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini - rimonta di bronzo! Che podio nel C1 1000 metri : Carlo Tacchini si regala la prima medaglia in carriera agli Europei di Canoa velocità. A Belgrado il 23enne piemontese ha conquistato un meraviglioso bronzo nel C1 1000 metri (specialità olimpica) alle spalle del ceco Martin Fuksa e del tedesco Sebastian Brendel, i due mostri sacri della disciplina. L’azzurro ha attuato una tattica di gara molto accorta, badando a conservare energie per il finale. Ai 250 metri il canoista italiano si ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 9 giugno. Carlo Tacchini e Santini-Incollingo a caccia di una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le Finali A e B delle gare su 500 e 1000 metri al mattino, e lequalifiche e le semifinali dei 200 metri al pomeriggio. Farà il suo esordio anche la paraCanoa. L’Italia proverà ad essere grande protagonista in questa rassegna continentale con gli azzurri che oggi andranno a caccia delle medaglie. ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini centra un’altra finale! Anche i fratelli Craciun in lotta per le medaglie - fuori gli altri azzurri : L’Italia centra altre due finali nella canadese agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Nella sessione pomeridiana della prima giornata superano le semifinali Carlo Tacchini e i fratelli Craciun. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Carlo Tacchini conferma tutto il suo talento e, dopo aver centrato stamane la finale nel C1 1000 metri, si ripete Anche questo pomeriggio e lotterà per ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le qualifiche e le semifinali dei 1000 m e 500 m. L'Italia proverà ad essere grande protagonista in questa rassegna continentale con gli azzurri che oggi andranno a caccia delle finali. Carlo Tacchini, i fratelli Craciun e molti altri talenti sono pronti a lasciare il segno in questo evento.

Canoa velocità - Europei 2018 : canadese da sogno per l’Italia! Carlo Tacchini e Santini-Incollingo in finale nelle specialità olimpiche : Ottimo bilancio per l’Italia nella prima giornata degli Europei senior di Canoa velocità scattati questa mattina a Belgrado, in Serbia. Degli otto equipaggi in gara, due hanno centrato direttamente la finale (entrambi in specialità olimpiche), mentre gli altri sei passeranno per le semifinali del pomeriggio (quattro in specialità olimpiche e due in specialità non olimpiche). Nel C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Carlo Tacchini ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : nel C2 1000 metri Daniele Santini e Luca Incollingo vanno in finale! : Altra finale centrata in una specialità olimpica per gli azzurri impegnati nelle acque di Belgrado negli Europei di Canoa velocità: Daniele Santini e Luca Incollingo raggiungono l’atto conclusivo, che assegnerà le medaglie continentali, nel C2 1000 metri. Nella seconda delle batterie del mattino infatti i due hanno ottenuto il secondo posto. L’imbarcazione italiana (sesto crono in assoluto) ha raggiunto la piazza d’onore in ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : Carlo Tacchini in finale nel C1 1000 metri! Batteria dominata! : Carlo Tacchini straripante! Agli Europei senior di Canoa velocità iniziati questa mattina a Belgrado, il poliziotto verbanese ha dominato sin dal primo metro la propria Batteria del C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) vincendo con grande margine, staccando così da subito il pass diretto per la finale, assicurato ai vincitori di ciascuna delle tre serie, senza dover passare per le semifinali. Tacchini ha coperto il chilometro in ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : i favoriti nelle specialità olimpiche. Carlo Tacchini per l’accoppiata senior-U23 nel C1 1000 metri : Dopo le due tappe di Coppa del Mondo, la Canoa velocità assegna subito i titoli Europei: a Belgrado, in Serbia, andrà in scena la rassegna continentale da domani, venerdì 7, a domenica 9. Andiamo a scoprire tutti i favoriti nelle specialità olimpiche del prossimo fine settimana. Nel C1 1000 metri maschile Carlo Tacchini ha la possibilità di centrare l’accoppiata senior-U23 (dove è campione in carica): l’azzurro parte forse un gradino ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : le speranze di medaglie dell’Italia. Non c’è solo Carlo Tacchini… : Dopo le due tappe di Coppa del Mondo la Canoa velocità assegna subito i titoli Europei: a Belgrado, in Serbia, andrà in scena la rassegna continentale da venerdì a domenica. Andiamo a scoprire le possibilità degli azzurri di giungere a medaglia nel prossimo fine settimana. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C1 1000 metri maschile Carlo Tacchini è quello che ha le maggiori possibilità di andare a medaglia: l’azzurro parte forse un gradino ...

Canoa velocità - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Carlo Tacchini e i fratelli Craciun le punte : Questo fine settimana Belgrado (Serbia) ospiterà gli Europei 2018 di Canoa velocità. I migliori atleti del vecchio continente andranno alla caccia del titolo. L’Italia proverà ad essere protagonista in questo evento e l’obiettivo sarà quello di migliorare il risultato della scorsa edizione, quando gli azzurri portarono a casa una sola medaglia di bronzo. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X. Canadese maschile: ...