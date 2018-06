Cane uccide un altro cane e azzanna la padrona nel Bergamasco 

Olanda - uomo attacca con ascia agenti e uccide Cane poliziotto urlando “Allahu akbar” : Olanda, uomo attacca con ascia agenti e uccide cane poliziotto urlando “Allahu akbar” Gli agenti avevano fatto irruzione in casa dell’uomo allertati dai vicini che lo avevano visto brandire l’ascia sul balcone dell’abitazione urlando ‘Allahu akbar’. Quando sono entrati, però, lui si è scagliato contro il cane uccidendolo, è stato poi colpito a morte dagli […] L'articolo Olanda, uomo attacca con ascia agenti e ...

Belgio - attentato a Liegi : urla "Allah akbar" e uccide 3 persone/ Ultime notizie - terrorismo o Cane sciolto? : attentato a Liegi, urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone. Ultime notizie, video: killer ucciso dopo sparatoria. Aveva preso in ostaggio una donna. Due feriti. Gli aggiornamenti dal Belgio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:52:00 GMT)

Come uccidere un Cane … e andare in prigione! : Come uccidere un cane e … andare in prigione! Se sei arrivato a leggere questo articolo è possibile che tu sia tra i 320 italiani che mediamente ogni mese cercano “Come uccidere un cane” su Google. Se così fosse è bene che tu sappia alcune cose importanti. uccidere un cane è un reato Sì, è un reato punibile penalmente: Come recita l’articolo 544-bis del codice penale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un ...

Uccide Cane gettandolo dalla finestra : condannato solo per resistenza ai poliziotti : 'Tutte ste pagliacciate... è solo un cane'. Lo 18 aprile aveva lanciato Lilly, una Jack Russell del figlio, dal settimo piano di un palazzo all'Ostiense, il tutto sotto gli occhi del ragazzo. Poi, non ...

Roma - uccide il Cane gettandolo dal settimo piano/ Poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il figlio : Roma, uccide il cane gettandolo dal settimo piano, poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il figlio. E’ accaduto nella giornata di ieri nella zona del parco di Tor Carbone(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:02:00 GMT)

Animali - un cacciatore uccide il Cane di un concittadino : denunciato : Un 65enne di Venarotta ha ucciso a colpi di fucile da caccia il cane di un concittadino: il cacciatore avrebbe raccontato di aver sparato al cane, che qualche giorno prima lo aveva aggredito, nel tentativo di allontanarlo dal cortile di casa dove lo stesso cane ‘minacciava’ altri Animali. Dopo accertamenti mirati, i carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato il 65enne per uccisione di Animali ed esplosioni pericolose e hanno ...

Il Cane del vicino abbaia troppo : lo uccide e glielo fa mangiare : E' accaduto in Corea del Sud: l'uomo ha spiegato alla polizia di essere esausto per l'abbaiare dell'animale.Continua a leggere

Dramma in Germania : Cane di famiglia morde in testa un bimbo di 7 mesi e lo uccide : La tragedia nella città di Bad Koenig, in Assia. Il cane di famiglia ha aggredito in casa il piccolo Jannis di 7 mesi. Il bambino è morto qualche ora dopo in ospedale.Continua a leggere

Cane uccide madre e figlio : "Ingiusto sopprimerlo - era addestrato per combattere" : Da EuropaToday - Quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento, si sono trovati di fronte una scena da...