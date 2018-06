Camion tampona un' auto sull' A2 | anziana di Foggia perde la vita

Incidenti : Verona - sulla A22 tamponamento tra 5 auto e un Camion - un morto e 8 feriti : Verona, 31 mag. (AdnKronos) - Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A22 per un incidente, un tamponamento tra cinque auto e un camion, avvenuto tra i caselli di Ala e Avio: una donna deceduta e otto feriti. Le squadre dei pompieri intervenute da Rovereto, Avio e

Tamponamento in A14 bis - Camion in fiamme e carreggiata chiusa al traffico : Il Tamponamento fra due automezzi pesanti sull'autostrada A14 bis a Ravenna, sulla carreggiata in direzione Bagnacavallo nel tratto tra l'incrocio con la statale Adriatica e lo svincolo di Fornace ...

Incidenti : Venezia - su A4 furgone tampona Camion - due feriti : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Alle 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il passante dell’autostrada A4 tra i caselli di Martellago e Spinea in direzione Milano per il tamponamento tra un furgone e un camion: due feriti. I pompieri arrivati da Mestre e Mira con tre automezzi tra cui l’autogru e 12 operatori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estricato i due occupanti del furgone, rimasti incastrati ...

Incidenti : Venezia - su A4 furgone tampona Camion - due feriti : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Alle 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il passante dell’autostrada A4 tra i caselli di Martellago e Spinea in direzione Milano per il tamponamento tra un furgone e un camion: due feriti. I pompieri arrivati da Mestre e Mira con tre automezzi tra cui l’autogru e 12 operatori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estricato i due occupanti del furgone, rimasti incastrati ...

Incidenti : Venezia - su A4 furgone tampona Camion - due feriti : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) - Alle 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il passante dell’autostrada A4 tra i caselli di Martellago e Spinea in direzione Milano per il tamponamento tra un furgone e un camion: due feriti. I pompieri arrivati da Mestre e Mira con tre automezzi tra cu