Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : mosse di Bologna e Spal - scatenata la Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi live : il mercato dei giovani. Il Napoli aspetta Verdi e continua a lavorare per Lainer del Salisburgo; per Torreira però dovrà vedersela con l'Arsenal. La Roma ufficializza Cristante e spera di chiudere per ...

LIVE Calciomercato 2018 - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : sabato 9 giugno. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti : acquisti e vendite : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI VENERDI’ 8 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 9 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi live : 7.30 La Gazzetta dello Sport: "Sale Conte, scende il re" Il quotidiano Rosa rilancia le quotazioni d Antonio Conte come possibile nuovo allenatore del Real Madrid. Invece è pessimista sulla ...

LIVE Calciomercato 2018 - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : venerdì 8 giugno. La Juventus balla sulle punte : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI GIOVEDI’ 7 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 8 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Calciomercato : da Ronaldo a Hamsik - tutte le trattative della giornata : ROMA - C'é Antonio CONTE in 'pole' per allenare il Real Madrid la prossima stagione. In Inghilterra sono sicuri che il tecnico pugliese è diventato la prima scelta di Florentino PEREZ , dopo i 'no' di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli da sogno - sorpresa di Parma e Fiorentina - i nomi per il Torino : Calciomercato Serie A, tutte LE trattative DEL giorno – trattative di Calciomercato sempre più calde, oggi movimenti molto importanti. Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per ...

Calciomercato serie A - tutte le trattative : La Roma è a un passo da Justin Kluivert dell'Ajax. Su Suso è forte l'interesse dell'Atletico Madrid e il MIlan sonda Depay e Callejon; il Napoli cerca i portieri

LIVE Calciomercato - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : giovedì 7 giugno. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti acquisti e vendite : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI MERCOLEDI’ 6 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. giovedì 7 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi live : Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League, è il campionato più bello del mondo. Le partite inglesi sono uno spettacolo". Il Napoli continua la caccia al portiere: prosegue la trattativa per ...

Cagliari - dalla panchina al Calciomercato : tutte le novità dal ds Carli : Il Cagliari sta programmando la prossima stagione con l’obiettivo di non commettere gli errori dello scorso campionato, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte del ds Carli ai microfoni di Sky Sport: “Castro? Prima dobbiamo fare l’allenatore, speriamo di farlo a breve. Oggi incontro con la Juve, si è parlato di qualcuno nello specifico? Sono venuto a salutare un amico, sono stato fuori un po’ di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative in corso : La Roma ha in mano Cristante dell'Atalanta: agli orobici 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Romagnoli rinnova fino al 2022 con il Milan e l'Inter vuole Malcom del Bordeaux

Cagliari - le novità dal Calciomercato : non tutte faranno contenti i tifosi… : Cagliari al centro di numerose voci di calciomercato in questa prima fase della sessione estiva, tanti i nomi che gravitano attorno al club sardo Il Cagliari è alle prese con la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. In primis dovrà essere ufficializzato a breve il nuovo allenatore, Rolando Maran, il quale si è svincolato da qualche giorno dal Chievo Verona. Il tecnico vorrebbe portare con sè Lucas Castro, centrocampista che il ...