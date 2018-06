Calciomercato Torino | arriva Marchisio? Il club granata allo scoperto

Calciomercato Torino - clamoroso : tentativo per Marchisio! : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo il presidente Cairo ha intenzione di mettere a segno un colpo clamoroso per il centrocampo dell’allenatore Walter Mazzarri. Secondo La Stampa, infatti, in maniera clamorosa su Marchisio c’è anche il Torino di Cairo, Petrachi vuole tentare il centrocampista con la pazzesca proposta direttamente in quel di Ibiza, dove il 32enne stra ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - quattro super colpi per Mazzarri : ecco come cambia l’11 - squadra fortissima [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio sul Calciomercato, dopo qualche giorno di valutazioni la dirigenza granata ha deciso di scatenarsi, sono in arrivo importanti innesti da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. In porta assalto del Napoli per Sirigu ma alla fine dovrebbe rimanere in granata. Per la difesa con Nkoulou e Lyanco ci sarà Lucas Verissimo, importante investimento del Torino per il brasiliano. Per il centrocampo è ...

Calciomercato Torino : Ndong e Peres a un passo [CIFRE e DETTAGLI] : Cambia marcia il mercato del Torino, impegnato nella costruzione della squadra affidata al confermato Mazzarri. Dal gabonese Didier Ndong, la cui trattativa secondo il Sunderland Echo si sarebbe conclusa per una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro, al ritorno di Bruno Peres fino alla trattativa per il centrale brasiliano Verissimo. Il ds Petrachi è molto attivo: l’obiettivo è consegnare la squadra al gran completo a Mazzarri in vista del ...

Calciomercato Torino - giallo attorno a Ndong : arriva l’annuncio del Sunderland - ma è un bluff? : Torino alle prese con un vero e proprio giallo di Calciomercato che coinvolge il centrocampista del Sunderland Ndong Il Calciomercato del Torino si sta concentrando, per il momento, sulla trattativa che coinvolge il centrocampista del Sunderland Ndong. attorno al calciatore però, vi è un vero e proprio giallo di mercato. Charlie Metven, dirigente del club inglese, ha dichiarato alla stampa d’oltre Manica che “il club ha accettato ...

Calciomercato Torino - arriva il secondo colpo dopo Bruno Peres : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per Walter Mazzarri. Nel frattempo altro movimento nelle ultime ore, è quasi fatta anche per Lucas ...

Calciomercato Juventus - Higuain : 'Mi piacerebbe giocare in Premier - ma a Torino sono felice' : Gonzalo Higuain ha parlato dal ritiro dell'Argentina a Barcellona e ai microfoni di ESPN ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo futuro, da qualche settimana al centro di rumors che lo ...

Marchisio via dalla Juventus / Calciomercato - il Principino vorrebbe rimanere a Torino ma il Monaco... : Marchisio via dalla Juventus, Calciomercato: il Principino vorrebbe chiudere la carriera in bianconero ma il Monaco lo tenta e a Torino non è più indispensabile come una volta.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Calciomercato Torino - Cairo piazza il colpo : il ritorno è di quello da stropicciarsi gli occhi : Calciomercato Torino – La calma prima della tempesta, il Torino sta per piazzare un colpo veramente importante per il tecnico Walter Mazzarri, un ritorno da stropicciarsi gli occhi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’avventura di Bruno Peres con la maglia della Roma sta per terminare, trasferimento imminente al Torino, la trattativa è in stato avanzato, il brasiliano dunque pronto a tornare in granata. Ecco i ...

Calciomercato Torino - Petrachi scatenato : un ritorno inatteso e l’ultima idea per l’attacco : Torino alle prese con le mosse di Calciomercato da mettere in atto per rafforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri: le ultime novità Il Torino si appresta a muovere i primi passi sul Calciomercato. Ieri vi abbiamo parlato dell’ipotesi per la difesa che portava al brasiliano Verissimo, oggi invece trapelano novità in merito ad altri nomi sul taccuino di Petrachi. Si fa un gran parlare infatti dell’ipotesi di ritorno in ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Calciomercato - Torino - Donsah lontano : lo chiama la Bundesliga : Torino - A gennaio lo aveva corteggiato con insistenza il Torino , non se ne fece nulla. E probabilmente non se ne farà nulla neanche questa estate, visto che i granata si stanno orientando su altri ...

Calciomercato Torino : il rinforzo arriva dalla Fiorentina - mossa anche per l’attacco - tutti i nomi : Calciomercato Torino – Il Torino si candida ad essere protagonista della prossima finestra di mercato, i granata al lavoro per costruire una squadra competitiva. In partenza il terzino Barreca (potrebbe andare alla Fiorentina), secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sondaggio per Biraghi reduce da una stagione positiva con la maglia della Fiorentina. Per la difesa si prova a chiudere per Lucas Verissimo, valutazione ...