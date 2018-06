Calciomercato Ternana | torna Fazio

Calciomercato Ternana - subito la Serie B : pronte due grandi mosse : Calciomercato Ternana – Stagione da dimenticare per la Ternana che si è conclusa con la retrocessione nel campionato di Serie C ma adesso l’obiettivo è quello di riscattarsi subito ed essere grandi protagonisti nella prossima finestra di mercato, nelle ultime ore importanti mosse . Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in attacco valutato Daniele Vantaggiato, esperto attaccante classe ’84 che nell’ultima ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Spal e Cagliari guardano in casa Ternana : Il Calciomercato sta per infiammarsi, si preannuncia un’estate caldissima. Nonostante la retrocessione in Serie C, un calciatore che si è messo in mostra è l’attaccante Adriano Montalto, autore di 20 gol e protagonista della prossima finestra di mercato. Praticamente impossibile per la Ternana riuscire a confermarlo, secondo quanto riporta CalcioWeb due club di Serie A hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Spal e ...