Calciomercato | le ultime sulle trattative della giornata

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Calciomercato Reggina - chiusa una doppia trattativa nelle ultime ore : Calciomercato Reggina – La Reggina al lavoro per programmare la prossima stagione, l’obiettivo minimo è quello di disputare una stagione tranquilla, il sogno affacciarsi in zona playoff. Nel frattempo la dirigenza amaranto ha chiuso una doppia trattativa in entrata, accordo con Salandria, si tratta di un ritorno, il centrocampista pronto a firmare un biennale. Nel frattempo ai dettagli una trattativa per la porta, si tratta Kristaps ...

Calciomercato Parma - colpo di scena per l’attacco : mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Parma – Il Parma dopo la grande promozione nel campionato di Serie A si tuffa prepotentemente sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per disputare una stagione tranquilla. nelle ultime ore mossa a sorpresa per l’attacco, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’obiettivo per l’attacco porta a Mattia Destro del Bologna, il calciatore ha un contratto importante ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Spal - contatto con la Sampdoria : le ultime : Calciomercato Spal – La Spal si candida ad essere protagonista della prossima finestra di mercato, dopo una stagione molto importante che si è conclusa con la salvezza in Serie A, adesso l’obiettivo è ripetersi. Importante movimento della dirigenza nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club ha chiesto Silvestre alla Sampdoria. Con l’arrivo di Colley in blucerchiato lo spazio rischia di ...

Calciomercato Juventus : le ultime su Cancelo - Morata e la pazza idea di Marotta : Calciomercato Juventus, trattative concitate in casa bianconera con l’amministratore delegato Beppe Marotta impegnato in diversi affare caldi Calciomercato Juventus – Beppe Marotta ha iniziato a muoversi con una certa “frenesia”. Il mercato in casa Juventus è entrato nel vivo e dopo l’affare Emre Can, il club bianconero si appresta a chiudere altri acquisti di spessore. Il primo in ordine di tempo potrebbe essere ...

Calciomercato Roma : Alisson Becker - le ultime notizie al 4 Giugno : In questi giorni, dalla fine della stagione ad oggi, sono state molte le voci di mercato riguardanti il portiere giallorosso Alisson Becker. notizie affermavano che l'aumento di capitale della società non era abbastanza e pertanto bisognava cedere qualcuno a malincuore. Dopo la sua ottima stagione, il numero 1 giallorosso Alisson, è finito nel mirino dei campioni i carica dell'UEFA Champions League. Il Real Madrid infatti avrebbe chiesto ...

Calciomercato Napoli/ News - ag.Vrsaljko : "Azzurri un'idea" (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, News: l'agente di Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid conferma come il club azzurro possa essere un'idea per il futuro del terzino croato. (oggi, 3 giugno 2018)(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 07:47:00 GMT)

Calciomercato - le ultime sulle trattative : Perin-Juventus - Alisson-Real Madrid : ... che oltre a giocare al calcio studia, è stato infatti alla Business School di Harvard, una delle più prestigiose università statunitensi: parteciperà ai corsi di managemente dello sport organizzati ...

Calciomercato Spal - 8 nomi in entrata : club scatenato nelle ultime ore : Calciomercato Spal – Dopo la grande salvezza conquistata, la Spal si muove in vista della prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Tante le trattative portate avanti dal club, alcune potrebbero essere chiuse a breve. In attacco si lavora per la rescissione del contratto con Marco Borriello, in entrata secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ i sogni sono Kean e Babacar, più vicino Thereau. A centrocampo idea Hetemaj a ...

Calciomercato Milan - la risposta al Cagliari per Locatelli e le ultime su Bertolacci al Genoa : Calciomercato Milan – ultime ore calde in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando la prossima stagione, l’intenzione è quella di regalare una squadra competitiva al tecnico Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni colloqui con altre società di Serie A, in particolar modo il Cagliari ha richiesto il centrocampista Manuel Locatelli, la risposta è stata negativa, per adesso non si muove dai rossoneri. ...

Calciomercato Torino - mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Il mercato del Torino entra nel vivo nelle ultime ore mosse a sorprese da parte del presidente Cairo, Didier N’Dong è ad un passo. Il centrocampista gabonese del Sunderland è vicinissimo alla firma col club granata. Skysport UK parla di accordo vicino, con un trasferimento che si aggirerà attorno ai 6,6 milioni di sterline, circa 7,5 milioni di euro. Il centrocampista ha disputato 18 gare in questa stagione nel ...