Calciomercato Hellas Verona | il primo rinforzo per la prossima stagione arriva

(Di sabato 9 giugno 2018)– Ancora grande delusione in casadopo la retrocessione nel campionato di Serie B, adesso l’obiettivo è quello di costruire una squadra super per laper tentare l’immediato ritorno in massima serie. Prima mossa da parte della dirigenza, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ ilpunta forte sulla riconferma di Ryder Matos, attaccante di 25 anni brasiliano dell’Udinese. La trattative è in fase avanzata e si sta valutando la formula del trasferimento. Un calciatore sicuramente in grado di fare la differenza nel campionato di Serie B. L'articolo, ilper ladall’Udinese sembra essere ilsu CalcioWeb.