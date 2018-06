Calciomercato Genoa | può tornare Bertolacci

Calciomercato Genoa - Mandragora vicino al ritorno. Ufficiale Piatek : Il Genoa è stato il primo club a credere in lui, quando " appena 14enne " decise di puntare sulle sue qualità. In rossoblù arrivo poi l'esordio in Serie A contro la Juventus, club che più in avanti ne ...

Calciomercato Genoa - arrivano conferme : Mandragora ad un passo : Calciomercato Genoa – Su CalcioWeb il 22 maggio vi avevamo anticipato dell’interesse del Genoa per il centrocampista della Juventus Mandragora, oggi arrivano nuove importanti conferme. Nelle ultime ore contatto in Lega tra le parti, il Presidente Preziosi ha chiesto il calciatore in prestito, Mandragora è alla ricerca del riscatto dopo le delusione per la retrocessione con la maglia del Crotone, negli ultimi giorni ha anche indossato ...

Calciomercato Genoa - addio con Giuseppe Rossi : ecco la probabile destinazione dell’attaccante : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per la pRossima stagione, il presidente Preziosi si sta muovendo con largo anticipo per costruire la squadra da consegnare al tecnico Ballardini. Nelle ultime ore novità a sorpresa di Calciomercato, in particolar modo che riguardano l’attacco e Giuseppe Rossi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è lontano il futuro dal Genoa per l’attaccante, si va infatti verso il ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato Genoa - una trattativa in dirittura d’arrivo ed un sondaggio : Calciomercato Genoa – Il Calciomercato è già nella fase caldissima, in particolar modo un club molto attivo è il Genoa, continua la ricerca a calciatori da regalare al tecnico Ballardini. Novità nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Krzysztof Piatek sta per diventare un nuovo rinforzo del Genoa, trattativa in dirittura d’arrivo, si tratta di un attaccante polacco classe ’95 che la scorsa ...

Calciomercato Genoa - visite mediche ok per Marchetti : manca solo l'annuncio ufficiale : Esperienza in Italia conclusa senza brillare, poche presenze con la maglia dell'Inter e il conseguente ritorno al Benfica . Le porte della Serie A potrebbero però riaprirsi per Lisandro Lopez , dal ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Genoa - arriva il primo il centrocampista per Ballardini : Calciomercato Genoa – Il Genoa è rimasto letteralmente stregato dal centrocampista del Venezia Leo Stulac, si tratta di una richiesta da parte di Ballardini che ha visionato il calciatore in diverse occasioni. In particolar modo in centrocampista sloveno è stato grande protagonista nella gara dei playoff contro il Perugia con un gol fantastico, da qui la decisione del Genoa di affondare il colpo. La trattativa è ben impostata e potrebbe ...

Calciomercato Genoa - pazza idea per la difesa : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per costruire una squadra il più possibile competitiva in vista della prossima stagione, la dirigenza si è tuffata sul mercato con l’intenzione di accontentare il tecnico Ballardini. Nel dettaglio movimento importante nelle ultime ore per la difesa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino è finito Lisandro Lopez. Reduce dall’esperienza negativa con la maglia ...

Calciomercato Genoa - ufficiale il ritorno di Criscito : Calciomercato Genoa, ufficiale il ritorno di Criscito – “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono rossoblu. Il 6 giugno riabbracciamo Domenico Criscito, primo grande colpo del mercato estivo”. Con questo messaggio su Twitter il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del terzino della Nazionale, si tratta di un colpo molto importante per il tecnico Ballardini, un calciatore di qualità ed esperienza. L'articolo ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela : “trattativa con la Lazio” : Calciomercato Genoa – Sono giorni già caldissimi per il Calciomercato, in particolar modo si muove in uscita il Genoa, derby tra Roma e Lazio per l’esterno Laxalt, inserimento dei biancocelesti nelle ultime ore. Ecco le parole di Perinetti a ‘VoceGiallorossa’: “Laxalt? La Roma ce l’ha in testa da gennaio, – ha dichiarato il dirigente dei liguri – so che piace a Di Francesco. A noi lo ha chiesto la ...

Calciomercato Milan - la risposta al Cagliari per Locatelli e le ultime su Bertolacci al Genoa : Calciomercato Milan – ultime ore calde in casa Milan con i rossoneri che stanno preparando la prossima stagione, l’intenzione è quella di regalare una squadra competitiva al tecnico Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni colloqui con altre società di Serie A, in particolar modo il Cagliari ha richiesto il centrocampista Manuel Locatelli, la risposta è stata negativa, per adesso non si muove dai rossoneri. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...